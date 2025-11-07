Enkap Ambalaj'ın Yeni Mağaza Açılışı Kayseri Protokolünü Buluşturdu

Kocasinan ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde gerçekleştirilen Enkap Ambalaj mağaza açılışı, Kayseri protokolünü bir araya getirdi. Törene yerel yöneticiler, oda temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törene katılanlar

Törene; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Özcan, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Necip Karakaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalar

Enkap İşletme Yöneticisi Yunus Adıgüzel açılışta, "Yaklaşık yarım asır önce büyüklerimizin başlattığı ambalaj yolculuğunda 2. nesil olarak adım atmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli bir ortaklık ile yeni mağazamızın açılışının heyecanı içerisindeyiz. Bizler, ahilik geleneğine bağlı kalarak esnaf komşularımızla hak ve hukuku gözetip ticaretimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Enkap Ambalaj İşletme Yöneticisi Recep Çatalkaya ise, "Bugün, binlerce çeşitten oluşan kaliteli ve cazip ürün seçenekleri sunan geniş ürün yelpazemizle, kurumsal ve modern hizmet anlayışımızı bir araya getirdiğimiz yeni mağazamızı sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler, değerli iş ortaklarımız ile hak ve hukuku gözeterek büyümeyi hedefliyoruz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Necip Karakaya de, "Göz alabildiğince huzurun, mutluluğun, bereketin ve afiyetin tesis olduğu iki kıymetli Adıgüzel ve Çatalkaya ailesinin bizler için açmış olduğu yepyeni bir güzergahta, onlara huzur ve mutlulukla dua eylemeyip destek olmak için bir araya geldik" dedi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise, "Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Ben de şöyle demek istiyorum; onun da onda dokuzu cesarettedir. Bugün bir ortaklık kurmak gerçekten cesaret işi. Bu cesarete imza atan Çatalkaya ve Adıgüzel ailelerini huzurlarınızda tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Açılışını yaptığımız işletmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah kazançlarına bereket versin. Her iki aileye de hayırlı kazançlar versin, aralarındaki muhabbetin artarak ilerlemesini Mevla’m nasip etsin. Bu işletmenin açılması bir yandan istihdama sebebiyet verecek, diğer taraftan da hem şehir hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacaktır" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu de, "Burası sadece bir açılıştan ibaret değil. Yeni nesil ortaklığın da bir yansıması. \"Bu devirde nasıl ortaklık yapacağız?\" diyenlere en güzel cevabımız bu açılıştır. Bu durum buralarda kalmasın, diğer şehirlere hatta internet üzerinden dünyaya satış da başlasın. Önümüzdeki dönemde dünya müteşebbislerimizi bekliyor. Bu ülkenin önü açık. 2026 yılında bunu bizzat müşahede edeceğiz. Hayırdan kazanıp hayra harcasınlar" ifadelerini kullandı.

Kapanış ve mağaza gezisi

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesilerek mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra mağazayı gezerek ürünleri inceledi.

KAYSERİ’DE ENKAP AMBALAJ’IN YENİ MAĞAZA AÇILIŞI KAYSERİ PROTOKOLÜNÜ BİR ARAYA GETİRDİ.