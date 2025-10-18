Enstitü Sosyal, 'İlkokul Çocuklarının Söz Varlığı Projesi'ni tanıttı

Enstitü Sosyal, 6-10 yaş arası çocukların sözcük dünyasını bilimsel olarak ortaya koymayı hedefleyen İlkokul Çocuklarının Söz Varlığı Projesi'ni Boğaziçi Üniversitesi'nde tanıttı. Tanıtımda, projenin gerekçeleri, çalışma süreci ve hedefleri paylaşıldı.

Projenin amaç ve kapsamı

Genel Koordinatör İpek Coşkun Armağan, Enstitü Sosyal'i yeni nesil bir düşünce kulübü olarak tanımlayarak, hem düşünen hem uygulayan bir kuruluş olduklarını vurguladı. Armağan, projenin bir yılı aşkın çalışmayla hazırlandığını belirtti ve sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Aslında bu proje bir müdahale projesi. Bir eğitim sisteminde dile biçilen rol aslında ders saatleriyle sınırlı kalmamalı."

Armağan, çocukların dünyayı ve kendi varlıklarını anlamlandırabilmesi için dilin daha geniş bir perspektiften ele alınmasının gerektiğini söyledi: "Eğitim amacı eğer hikmete varış yolculuğuysa bu yolculukta dil bizim tercümanımız. En büyük hatalarımızda biri dil davamızı, maarif davamızdan ayrı bir mesele olarak ele almamızdır. Çünkü dil bir aidiyet meselesidir. Aidiyetin olmadığı bir yerde öğrenme de kalıcı olmuyor."

Gözlemler ve sorumluluk çağrısı

Armağan, 2025 dünyasında dile hayatın her alanında daha fazla ihtiyaç duyulacağını belirterek, "dijital suskunlar" ifadesine dikkat çekti. Armağan ayrıca pandemi sonrası öğretmenlerin çocukların kelime kullanımında azalma gözlemlediklerini aktardı: "Çocuklarımız için söz varlığı çalışması dikkatimizi çeken bir konuydu. Çünkü bütün öğretmenlerimizi özellikle pandemi sonrasında çocukların çok az kelime kullandıklarını söylediler."

TDK Başkanı Osman Mert'in değerlendirmesi

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, konuşmasında insanın yalnızca biyolojik bir varlık olmadığını, biyolojik insanı kültürel ve nitelikli olarak inşa etmenin önemini vurguladı. Mert, insanın evrensel olduğunu ancak kültürlerin evrensel olmadığını ifade etti:

"İnsan evrenseldir fakat kültürler evrensel değildir."

Mert, coğrafyanın gen üzerindeki etkilerine dair gözlemlerini aktararak, geçmişten bugüne kültürel mirasın nesiller aracılığıyla taşınmasının önemine dikkat çekti. Kültürlerin geçmişte birbirini daha az etkilediğini, küreselleşme ile birlikte bu etkileşimin arttığını belirtti ve eğitim materyali geliştirilirken ülkenin geleceğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Fen bilimlerinin önemini kabul ettiğini belirten Mert, insanî erdemlerin önceliğine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Önce iyi insan sonra iyi hekim, iyi mühendis gelir. Siz atom bombasını geliştiren mühendise başarısız diyebilir misiniz? Ama uçakla tepemden bombayı bırakana da insan diyemezsiniz. Bunu ayırt etmek gerekir."

