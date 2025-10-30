Enstitü Sosyal'in "İlkokul Düşünme Becerileri" projesi Üsküdar'da tanıtıldı

Enstitü Sosyal tarafından geliştirilen "İlkokul Düşünme Becerileri" projesinin tanıtımı Enstitü Sosyal'in Üsküdar'daki merkezinde gerçekleştirildi. Tanıtım programında 30 öğrenci uygulamalı etkinlik istasyonlarında proje materyallerini deneyimledi.

Projenin amacı ve yaklaşımı

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada projenin yalnızca bir kitap olmadığını, içinde ders kitapları ve etkinliklerin yer aldığı bir metodoloji sunduklarını belirtti. Armağan, projenin temel hedefinin çocukların doğru düşünme becerilerini geliştirmek olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Çocukların zihinleri çok işgal altında. Bizim gördüğümüz kadarıyla çocuklarımız doğru anlamsal bağlar kurmakta zorlanıyorlar. Biz ilkokullar için iyi bir düşünme becerileri programı nasıl tasarlayabiliriz diye hocalarımızla bir araya geldik. Çalıştığımız hocalar farklı disiplinlerden geliyor, bu çok önemli. Sadece eğitimcilerden oluşmuyor. Felsefeciler de var zaman zaman davranış bilimcilerden de katkı alarak ilerlemeye çalıştık."

Armağan, çocukların matematik, dil eğitimi ve sosyal ilişkilerinde doğru düşünme becerilerinin önemine dikkat çekerek: "Çocuğun düşünceyle ne alakası olur demememiz gerekiyor. Çocuğun matematik, dil eğitimi ve sosyal ilişkilerinde doğru düşünme becerileri, doğru bağlantılarla ilişki kurmasını çok etkiliyor. Çıkarım yapma yetiniz yoksa eğer arkadaşlık becerisi, arkadaşlık kurmayla ilgili de sıkıntılar yaşarsınız. Bütün dünya bir taraftan tersine bir IQ düşüşüyle mücadele ediyor. Dijital teknolojilerden, ekran bağımlılıklarından dolayı düşünmeyi eğitme konusunda güçlü bir adım atmamız gerekiyordu. Biz bu iradeyi gösterdik, umarım ilkokullarda faydalı olur." dedi.

Uzman görüşleri: İçerik ve hedef kitle

Prof. Dr. Ayhan Çitil (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi) ise düşünme becerilerinin kazandırılmasında fikirsel eksiklikler olabileceğini belirtti. Çitil, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 9. sınıf öğrencileri için hazırladıkları uygulamalı ve eğlenceli düşünme eğitimi çalışmasına atıfta bulunarak, benzer bir yaklaşımı Enstitü Sosyal ile ilkokul 4. sınıf öğrencileri için de hazırladıklarını söyledi: "Sadece en iyi öğrencilere hitap eden şeyler değiller. Her türlü öğrencinin ilgisini çekecek şekilde kitaplar hazırladık."

Çitil, hazırlanan materyallerin yalnızca teknik konuları içermediğini; kavrama, anlama, açıklama, karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi becerileri kapsadığını vurguladı.

Pilot uygulama ve sonraki adımlar

Armağan, uygulamalardan olumlu geri bildirimler aldıklarını belirterek bu dönem büyük pilotlamaya geçeceklerini söyledi. Ardından pilot uygulamalardan elde edilecek geri bildirimlere göre düzenlemeler yapılarak projenin Milli Eğitim Bakanlığı'na genel kullanıma sunulmak ve müfredata alınmak üzere teklif edileceği ifade edildi.

Tanıtım programı, proje materyalleri ve uygulama süreçlerinin katılımcı öğrenciler tarafından deneyimlenmesi, soru-cevap ve değerlendirme oturumunun ardından sona erdi. Projenin ilerleyen aşamaları Enstitü Sosyal'in web sitesi üzerinden duyurulacak.

Enstitü Sosyal tarafından geliştirilen "İlkokul Düşünme Becerileri" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Enstitü Sosyal'in Üsküdar'daki merkezinde gerçekleştirilen tanıtım programına katılan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayhan Çitil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.