Enver İbrahim: İsrail'in Çoklu Saldırıları 'Kabul Edilemez'

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in bir haftada altı ülkeye saldırmasını kınadı ve Doha'daki olağanüstü zirveye katılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 18:52
Enver'den sert kınama ve Doha duyurusu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Suriye, Katar, Lübnan, Filistin, Yemen ve Tunus sularında Küresel Sumud Filosu'nu hedef alan saldırılarını kınadı.

The Star gazetesinin haberine göre, 2025 Ulusal Dini Kurumlar Buluşması (IJPAM) kapanışında konuşan Enver, İsrail'in farklı ülkelere yönelik hava saldırılarının Netanyahu yönetiminin 'saldırgan' ve 'insanlık dışı' tutumunu gözler önüne serdiğini söyledi.

Enver, “Bir ülkenin sadece 1 veya 2 hafta içinde 6 ülkeye saldırarak bu kadar küstahça davranabilmesi kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Başbakan, Malezya'nın Filistin'e desteğini göstermek üzere 15 Eylül Pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek İslam ve Arap ülkeleri olağanüstü zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Haberde, Enver'in bahsettiği 6 ülke arasında, sularında Küresel Sumud Filosu'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlenen Tunus'un da yer aldığı belirtildi.

Metinde ayrıca, İsrail'in 8 Eylül'den bu yana Suriye, Yemen ve Katar'a hava saldırıları düzenlediği; İsrail ordusunun ise Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya günlük saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi.

