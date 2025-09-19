Erakçi: Avrupa'dan nükleer görüşmelerde 'kaçamak cevap' aldık — Snapback gerilimi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa ile yapılan nükleer görüşmelerde yeni öneriye "bahaneler ve kaçamak cevaplar" verildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:05
İran, E3 ile görüşmelerde ilerleme sağlayamadığını açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2015 nükleer anlaşmasının taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya (E3) ile yürütülen görüşmelerde "yeni öneri" sunduklarını, ancak karşı taraftan "bahaneler ve kaçamak cevaplar" aldıklarını ifade etti.

Erakçi, E3'ün Ağustos ayındaki snapback mekanizmasını işletme kararı sonrasındaki süreç hakkında bilgi verirken, diplomasinin öne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Erakçi, "Gerçek şu ki çalışmayan taraf E3/AB diplomasi mekanizmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Snapback mekanizması sürecine atıfta bulunan Erakçi, İran'a Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri getirilmesi sürecinde rol oynayacak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi (BMGK)'nin devreye girmeye çağrıldığını ve çatışma yerine diplomasinin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamasını, "İleriye doğru bir yol var ama İran tek başına sorumlu olamaz." sözleriyle sonlandıran Erakçi, Avrupa ile yürütülen müzakerelerde somut ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Hatırlanacağı üzere, İngiltere, Fransa ve Almanya, 2015 nükleer anlaşmasında yer alan ve "snapback" olarak adlandırılan mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı. Bu karar, anlaşmanın ABD tarafından tek taraflı terk edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Rusya ve Çin ise BMGK'ye ortak gönderdikleri mektupta, Avrupalı ülkelerin snapback kararını "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olarak nitelendirmişti.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi. Snapback süreci, yeni bir karar veya son tarih uzatımı yapılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yürürlüğe girecek.

