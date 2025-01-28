Erakçi'den Trump'a Sert Yanıt: 'İsraillileri Grönland'a Götürsün'

Erakçi'den Trump'ın Önerisine Sert Yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme önerisine ilginç bir yanıt verdi. Erakçi, 'Filistinliler yerine İsraillileri sürgün etsin. Onları Grönland'a götürsün. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olurlar, hem İsrail hem de Grönland sorununu çözerler' dedi.

Yeni Müzakerelere Açıklık

İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Erakçi, yeni nükleer müzakerelere karşı olmadıklarını ancak İran ile müzakere edilen ülkeler arasında bir güven sorunu bulunduğunu belirtti. Ayrıca, İran'ın müzakerelere yeniden başlamak için gerekli güveni kazanması gerektiğini ifade etti.

Erakçi, 'Birçok zorlu sorunun çözümü diplomasiyle mümkün. Ancak karşımızdaki tarafın güvenimizi kazanabilmesi için somut adımlar atması gerek' şeklinde konuştu. Geçmişte müzakere çabalarına rağmen sürdürülen yaptırımlara da dikkat çekti.

Trump'ın Açıklamalarına Yanıt

Trump'ın Filistinlilerin farklı ülkelere yerleştirilmesine yönelik açıklamalarının geçmişte denendiğini ve başarısız olduğunu vurgulayan Erakçi, bu durumun yeniden yaşanmasının imkânsız olduğunu dile getirdi. Ayrıca, İsraillilerin kendi topraklarında yaşamaya hakları olduğunu ancak başkasının toprağını işgal etme haklarının olmadığını ifade etti.

ABD'nin İlişkileri ve Tehditler

Erakçi, Hizbullah ve Hamas gibi grupların direnişinin bir düşünce sistemi olduğuna vurgu yaparak, trajik gelişmelerin uluslararası ilişkilerin doğası gereği olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in olası bir saldırısına karşı misilleme yeteneklerinin bulunduğunu bildirdi. 'Nükleer tesislerimize herhangi bir saldırı hızlı ve kararlı bir yanıt alır ve bu delice bir eylem olur' dedi.

Son olarak, Trump'ın Grönland ile ilgili söylemine de atıfta bulunarak, bu tür önerilerin yapısal bir sorun çözmediğini hatırlattı. Trump, geçtiğimiz Aralık ayında Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğini savunmuştu.