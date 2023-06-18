Erasmus programıyla İtalya'ya giden öğrenci Almanya'ya kaçtı!

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan 17 yaşındaki İ.E., okulunun Erasmus programıyla İtalya'ya yaptığı gezi sırasında bir anda gruptan ayrıldı ve kayıplara karıştı. Soruşturma sonrasında İtalya'dan Almanya'ya giden İ.E., iltica başvurusu yaptığı ve hemen ardından da bir mülteci kampına girdiği bilgisine ulaşıldı.

ÖĞRENCİ BİR ANDA KAYIPLARA KARIŞTI





Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci ve öğretmen Erasmus projesi kapsamında İtalya'yı ziyaret etti. 17 yaşındaki İ.E. isimli bir öğrenci, görevlileri ve öğretmelerini arlatarak gruptan ayrıldı. Öğrencinin bir süre sonra geri dönmediğini anlayan öğretmenler öğrenciyi aramaya başladılar. İtalyan polisine kayıp ihbarında bulunan öğretmenler durumu aynı zamanda ailesine de bildirdiler.

Ailenin durumdan haberdar edilmesinden kısa bir süre sonra öğrenci İ.E.'nin aileye mesaj atarak, "Lütfen beni aramayın, gelmeyeceğim." dediği öğrenilirken gencin, İtalya'dan Almanya'ya gittiği, sığınma başvurusunun ardından o gün mülteci kampına alındığı bilgisine ulaşıldı.