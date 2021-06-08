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Eray Çakın kimdir? Eray Çakın'ın neden tutuklanması isteniyor?

İddialara göre, Nişantaşı’ndaki bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya ile arkadaşı oturdukları sırada, başörtüsü taktıkları için Eray Çakın tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Yaşanan olay sonrasında Twitter’da Eray Çakın tutuklansın hastagı açıldı.

08 Haziran 2021 Salı 21:40
Eray Çakın kimdir? Eray Çakın'ın neden tutuklanması isteniyor?
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İddialara göre olay dün Nişantaşı’nda bulunan Mıstık Parkı’nda yaşandı. İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya bir arkadaşıyla pakta otururken, aynı parkta arkadaşları ile oturmakta olan Eray Çakın tarafından başörtüsü takmaları nedeni ile taciz edildi.

“Gaziosmanpaşa’ya gidin”

Genç kızları önce bakışlarıyla taciz eden Çakın, sonrasında yanlarına giderek “Burada işiniz ne, siz ve sizin gibi olanları istemiyoruz. Parkta oturmayı çok istiyorsanız Gaziosmanpaşa’ya gidin” dedi.

Yaşananlar karşısında şok olan iki genç kız Çakın’a, “Rahatsız olduysan, sen gidip başka bir yere otur” söyleriyle tepki verdi.


Genç kızların verdiği tepki karşısında Çakın, sözlü olarak başlattığı saldırısını fiziksel saldırıya çevirdi ve elinde tuttuğu termos ve enerji içeceğinin şişesi ile Neşe Nur Akkaya’ya vurduktan sonra yumruklar savurdu. Genç kız aldığı darbeler sonrasında yere yığılarak düştüğü yerden kalkamadı.

Darp raporu verildi

Çakın’ın saldırısını gören pakta bulunan diğer vatandaşlar derhal müdahalede bulundu. Yapılan ihbardan sonra paka gelen polis ekiplerinin olaya müdahalesi sonrasında, saldırıya uğrayan Akkaya hastaneye kaldırılarak darp raporu aldı ve Çakın’dan şikayetçi oldu.

İtiraf etmesine rağmen serbest kaldı!

Yaptığı saldırı ile söylediği çirkin sözleri ifadesinde kabul eden Çakın, itiraf etmesine rağmen serbest kaldı.

Sosyal medyada tepkiler büyüyor

Yaşanan çirkin olayı Akkaya’nın kardeşi sosyal medyadan paylaştı. Akkaya’nın kardeşi yaptığı paylaşımda, “Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?” sözleri ile Çakın’ın tutuklanması çağrısı yaparken, birçok kullanıcı da #ErayÇakınTutuklansın - #SaldırganErayÇakın hastagleriyle yaşanan olaya tepki göstererek Çakın’ın tutuklanmasını istedi.


Son Güncelleme: 08.06.2021 21:40
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