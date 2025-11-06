Erbaa'da Tır Dorsesinde 11 Kaçak Göçmen Yakalandı
Operasyon ve Gözaltı
Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Aladun mevkiinde durdurdukları 77 RK 934 plakalı tırın kontrolünde, dorsede gizlenmiş 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen tespit etti.
Azerbaycan uyruklu sürücü B.H. gözaltına alınırken, yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE DURDURULAN BİR TIRDA 11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.