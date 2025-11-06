Erbaa'da Tır Dorsesinde 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan 77 RK 934 plakalı tırın dorsesinde gizlenen 11 kaçak göçmen tespit edildi; sürücü B.H. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:34
Operasyon ve Gözaltı

Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Aladun mevkiinde durdurdukları 77 RK 934 plakalı tırın kontrolünde, dorsede gizlenmiş 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen tespit etti.

Azerbaycan uyruklu sürücü B.H. gözaltına alınırken, yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

