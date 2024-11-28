Erbakan: '21 Yıl Sonra Meclis'e Girdik'

Erbakan: 'Milletvekili Seçiminde Büyük Başarı'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, partisinin milletvekili seçimlerindeki başarısını vurgulayarak, "1,5 milyonun üzerinde oy ve 5 milletvekili ile Milli Görüş'ün tam 21 yıl sonra yeniden Meclise girmesini sağladık" dedi.

6. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Erbakan, partisinin 6'ncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği medya buluşmasında, Yeniden Refah Partisi'nin 23 Kasım 2018'de kurulduğunu hatırlatarak, "Kısa bir sürede önemli başarılar elde ettik" ifadelerini kullandı.

Mahalli İdareler Seçiminde Üçüncülük

Seçim sonuçlarını değerlendiren Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 3 milyonun üzerinde oy, yüzde 7 oy oranı ve 63 belediye ile üçüncü siyasi parti olduklarını belirtti. Ayrıca, iki seçim arasında oylarının yüzde 100'ün üzerinde arttığını savundu.

Ekonomi Eleştirisi

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, iktidarın borçla dışa bağımlılığı artırdığını ifade etti ve “Vatandaşın kredi kartı ve banka borçlanması, devletin borçlanmasından daha fazla” diye konuştu.

Yeni Sistem Vizyonu

Partisinin iktidarında gerçekleştireceği yenilikleri anlatan Erbakan, “Türk Tipi Başkanlık” sistemi yerine hesap verebilir, şeffaf ve TBMM'nin güçlendirildiği bir sistemi hedeflediklerini söyledi.

Adalet ve Mali Reform Vurgusu

Yargıda siyasi müdahale yokluğu, jüri sistemi getirilmesi ve kamu israfının önlenmesi gerektiğini dile getiren Erbakan, “Milli kaynak paketleri”nin devreye gireceğini kaydetti.

Gelecek Projeler

Güneş enerjisi kullanımının artırılması, birleşik barajlar projesi ve borla çalışan nükleer enerji gibi projeleri de paylaşan Erbakan, bu konularda toplumsal bilinci artırmayı planladıklarını belirtti.

Erken Seçim Tartışmaları

Basın mensuplarının erken seçim konusundaki soruları üzerine, Erbakan, “2025'in sonbaharı veya 2026'nın ilkbaharı olabilir” dedi ve mevcut siyasi atmosferde “Normal süresinden mutlaka önce yapılması şart" diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin 6'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir restoranda düzenlenen medya buluşmaları kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin 6'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir restoranda düzenlenen medya buluşmaları kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.