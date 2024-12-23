Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin Lira Olmalı

Erbakan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini belirtti. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Erbakan, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bütçe Eleştirisi ve Mali Disiplin

2025 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Erbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bütçeye dair çizdiği 'pembe tabloyu' eleştirdi. Erbakan, mali disiplinsizlikten söz ederek, iktidarın 2025'te de önceki hataları tekrarlayacağına dair endişelerini dile getirdi. Bütçeyi 'borç ve faiz bütçesi' olarak nitelendiren Erbakan, bütçenin 'milletin bütçesi' olmadığını savundu.

Emekliler ve Dar Gelirliler İçin Yer Yok

Erbakan, 2025 yılı bütçesinde emeklilere ve dar gelirlilere yeterince yer olmadığını ifade etti. Çiftçilerin ve esnafın hak ettikleri karşılığın bütçede yer almadığını belirtti. Bütçede yaklaşık 2 trilyon lira faiz ödemesine ayrıldığını, bu miktarla 750 bin konut yapılabileceğini ve asgari ücretlilere 16 bin lira ek ödeme yapılabileceğini söyledi.

Vergi ve Enflasyon İle İlgili Görüşler

Erbakan, vergilerin yüzde 44 oranında artırılacağını ancak bunun altında zam yapılacağını vurguladı. Enflasyonla mücadelede izlenen yöntemleri eleştiren Erbakan, "Bizim enflasyonumuz talep kaynaklı enflasyon değildir. Enflasyonla mücadele etmek için arzı artırmamız gerekmektedir" dedi.

Son olarak, üretimi ve arzı artırma gerekliliğine vurgu yapan Erbakan, bu adımların atılması durumunda enflasyonla etkin bir mücadele edileceğini belirtti.