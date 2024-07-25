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Erbakan'dan ABD Kongresi'ne Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya gösterilen destek için insanlık adına utanç duyduğunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:04
Erbakan'dan ABD Kongresi'ne Sert Tepki

Erbakan'dan ABD Kongresi'ne Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmaya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Utanç Verici Bir Gösteri

Erbakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Kongresi'nde sergilenen alçaklık gösterisi, insanlık adına utanç vericidir." ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD'nin geçmişteki soykırım suçlarını hatırlatarak, "ABD'nin tarihinin soykırım suçlarıyla dolu olduğunu" belirtti ve Irak savaşında milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini vurguladı.

Gerçekler Ortaya Çıkıyor

Fatih Erbakan, alınan bu kararların, Necmettin Erbakan'ın tarihinde Siyonizm ve işbirlikçilerine karşı mücadelesini hatırlattığını dile getirdi. "ABD Kongresi'nde bir soykırımcının alkışlanmasına aklı başında olan hiç kimse şaşırmaz" dedi.

Milli Görüş Vurgusu

Erbakan, "ABD yönetimi siyonizmin emrindedir" söyleminin doğruluğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Türkiye olarak mutlaka D-60 hedefine ulaşmamız gereklidir" dedi. Son olarak, ABD'ye olan bağımlılığın yeniden sorgulanması gerektiğini ifade etti ve bu zihniyetten medet umanları uyanmaya davet etti.

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