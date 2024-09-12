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Erbakan Kahramanmaraş'ta İstişarelerde Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta yerel yöneticiler ve esnafla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:03
Erbakan Kahramanmaraş'ta İstişarelerde Bulundu

Erbakan Kahramanmaraş'ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirmiş olduğu çeşitli ziyaretlerle dikkat çekti. İlk olarak Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ı makamında ziyaret eden Erbakan, ardından Kahramanmaraş halkına teşekkür etti.

Kahramanmaraş’a Teşekkür Ziyaretleri

Erbakan, gerçekleştirilen ziyaretlerin amacının Kahramanmaraş halkına yapılan destekler için teşekkür etmek olduğunu ifade etti. Kendisi şu sözlere yer verdi: “Milli Görüş belediyeciliği Dulkadiroğlu'nda başladı. Bu anlayış, ahlak ve adalet üzerine kurulu bir belediyecilik anlayışıdır.”

Belediyeciliğin Önemi

Erbakan, Yeniden Refah Partisi’ne ait belediyelerin bir yıllık hizmetlerinin kitaplaştırılacağını ve bu hizmetlerin milletle paylaşılacağını duyurdu. "Bu hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerimizi daha iyi bir noktaya getireceğiz," diyen Erbakan, geçmişte Refah Partisi'nin belediyecilik hizmetleriyle tanındığını hatırlattı.

Esnaf Ziyaretleri ve Teşkilat Buluşması

Kahramanmaraş’ta esnafları da ziyaret eden Erbakan, Bazı ilçelerin belediye başkanlarını da makamlarında ziyaret etti. Esnaf ziyareti sonrası, Türkoğlu ilçesinde düzenlenen teşkilat buluşmasında partililere hitap etti.

Erbakan, “İnşallah bu hizmetler yeni dönemde Yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacak,” ifadesini kullandı.

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