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Erbakan, Kastamonu'da Muhtarlarla Buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kastamonu'da muhtarlarla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:22
Erbakan, Kastamonu'da Muhtarlarla Buluştu

Erbakan, Kastamonu'da Muhtarlarla Buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kastamonu'da basın mensupları ve mahalle muhtarları ile buluştu. Partisinin il kongresine katılmak üzere kente gelen Erbakan, kongre öncesi düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kastamonu'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Erbakan, partisine gösterilen ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Altı yıl önce Yeniden Refah Partimizi kurarken milletimize müjde vermiştik, 'Artık umut var, artık çare var, artık Yeniden Refah var.' demiştik. Milletimiz de bu çağrımıza kulak verdi elhamdülillah. Bugüne kadar girmiş olduğumuz iki seçimde elde ettiğimiz başarı, bunun en önemli göstergesidir" dedi.

Üye sayılarındaki artışa dikkat çeken Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, 2024 yılını üye artış şampiyonu olarak tamamlamıştır. 2024'te diğer tüm partilerin üye artışı 210 bin, bizim üye artışımız 257 bin. Milletimiz mevcut durumdan rahatsız, değişim istiyor. 'Milli Görüş gelmeli.' diyor. Milli Görüş'e kavuşmak için nereye gideceğiz? Yeniden Refah Partisi diyor. Milletimizin bu güvenine ve teveccühüne layık olacağız, 1 milyon üye hedefine ve iktidar hedefine de hep birlikte ulaşacağız inşallah" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi olarak her zaman hukuk ve adaletten yana olduklarını dile getiren Erbakan, iktidar ve ana muhalefet partisini eleştirerek, "Çare ne AK Parti'dedir ne de CHP'dedir, çare her zaman olduğu gibi bugün de Milli Görüş'tedir." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kastamonu'da basın mensupları ve mahalle...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kastamonu'da basın mensupları ve mahalle muhtarları ile buluştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kastamonu'da basın mensupları ve mahalle...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kastamonu'da basın mensupları ve mahalle muhtarları ile buluştu.

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