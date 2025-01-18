Erbakan, Kocaeli’de Yeniden Refah Partisi Üye Katılım Programına Katıldı

Erbakan, Kocaeli'de düzenlenen üye katılım töreninde 600 yeni üye rozetini taktı, partinin başarısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 20:48
Erbakan, Kocaeli’de Yeniden Refah Partisi Üye Katılım Programına Katıldı

Erbakan’dan Kocaeli’de Güçlü Vurgular

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde partisinin üye katılım programına katıldı. Törende, Yeniden Refah Partisi'ne yeni katılan 600 üye için etkinlik düzenlendi.

Kocaeli’nin Önemi

Programda konuşan Erbakan, Kocaeli'nin milli görüşün kalesi olduğunu vurgulayarak, şehrin atmosferinin her zaman farklı olduğunu ifade etti. Bugüne kadar girdikleri iki seçimde elde ettikleri sonuçların, 6 yıl önceki çağrılarının halk tarafından dikkate alındığının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Seçim Sonuçları ve Üye Artışı

Erbakan, yaptığı açıklamada, “Yeniden Refah Partimiz, aralarında 10 aydan kısa süre olan iki seçim arasında oylarını yüzde 100’ün üzerinde artırarak Türkiye siyasetinde dikkat çekici bir konuma gelmiştir. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz 1,5 milyon oy ve 31 Mart'taki 3 milyonun üzerindeki oy ile birlikte bu başarıyı kutluyoruz.” dedi.

Yaklaşık 624 bin üye ile Türkiye'nin en fazla üyeye sahip üçüncü siyasi partisi olduklarını belirten Erbakan, “Bundan sonra kimse Yeniden Refah'ı hesap etmeden adım atamaz. 2024'te diğer partilerin toplam üye artışının 210 bin iken, Yeniden Refah'ın yalnızca 257 bin üye artışı kaydetmesi, bizim ne denli güçlendiğimizin bir göstergesidir.” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, Erbakan partisinin yeni üyelerine rozetlerini takarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 3), Kocaeli'de partisinin üye katılım...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 3), Kocaeli'de partisinin üye katılım programına katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 3), Kocaeli'de partisinin üye katılım...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sol 3), Kocaeli'de partisinin üye katılım programına katıldı.

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