Erbaş, İslam'da Vakıf Anlayışını Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakıf Anlayışını Anlattı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 1. Lütfi Doğan Hocaefendi Anma Programı'nda yapmış olduğu konuşmasında İslam'daki vakıf anlayışının kurucusunun Hazreti Peygamber olduğunu vurguladı. Erbaş, "Biz de O'nun varisiyiz. Bu açıdan bütün vakıf gönüllüleri, vakıf kuranlar, vakıfların yaşaması için gayret eden herkes Peygamber Efendimizin varisidir." dedi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen etkinlik

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Lütfi Doğan ve İlim Vakfı tarafından düzenlenen anma programında bulunarak önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, Hazreti Peygamber'in "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." hadisini hatırlatan Erbaş, Lütfi Doğan hocayı "gerçek bir alim ve ahlak timsali" olarak nitelendirdi. Erbaş, "Kendisine baktığımız zaman Allah'ı hatırladığımız, Resulullah Efendimizin ahlaki ilkelerini gözümüzün önüne seren muhterem bir büyüğümüz, hocamız, selefimizdi." ifadesini kullandı.

Vakıflara Sahip Çıkmalıyız

Erbaş, Lütfi Doğan ve İlim Vakfı'nın güzel hizmetler yapacağından ümidi olduğunu belirtirken, vakıfların İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı, "Vakıf, Peygamber Efendimizden bize kalan bir emanettir. Dolayısıyla bizim vakıflara sahip çıkmamız, yaşatmamız ve vakıf eserlerini bulup çıkarmamız lazım." dedi. Geçmişte birçok vakfın ve vakıf eserinin kaybolduğuna da dikkat çekerek, bunların ihya edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erbaş, konuşmasını Lütfi Doğan ve İlim Vakfı'nın ilme hizmet edecek birçok öğrenci ve kardeş yetiştireceği temennisiyle sonlandırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Lütfi Doğan ve İlim Vakfı tarafından Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen "1. Lütfi Doğan Hocaefendi Anma Programı"na katıldığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Lütfi Doğan ve İlim Vakfı tarafından Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen "1. Lütfi Doğan Hocaefendi Anma Programı"na katıldığı belirtildi.