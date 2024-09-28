DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.245,37 0,14%

Erbaş'tan Eğitim Vurgusu: Bilim İnsanlığı Yaşatır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da yeni açılan yurtla ilgili yaptığı konuşmada, bilim ve eğitimin insanlığın geleceği için önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:42
Erbaş'tan Eğitim Vurgusu: Bilim İnsanlığı Yaşatır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da Yurt Açılışı Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İnsanı Yaşatmak İçin Bilim Üretiyoruz

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Bizim ilmimiz, ürettiğimiz şeyler insanlığı yaşatmak içindir, insanlığı öldürmek için değil. Batı ile Doğu'nun farkı budur. İslam'ın farkı budur" ifadelerini kullandı.

Öğrencileri En İyi Şekilde Yetiştirmek Amaç

Başkan Erbaş, Türkiye'de sayıları 9 milyona yaklaşan üniversite öğrencisi bulunduğuna dikkat çekerek, gençlerin Rabb'lerini bilen, milletine ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine değindi. Ayrıca, "Nicelik önemli ama nitelik de önemli. Öğrencilerimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

İslam Medeniyetinin Bilgiye Katkısı

Erbaş, Batının karanlık çağına ışık tutan İslam medeniyetinin bilimin ve eğitimin önemini kaydetti: "Tıpta, kimyada, matematikte büyük ilerlemeler sağlandı. Bugün internetin işleyişi bile matematik bilimine dayanıyor" dedi.

Kasım'da 504 Kız Öğrenci Yetişecek

Törende Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yurdun önemine vurgu yaparak, burada yetişen kızların ileride iyi bireyler olarak topluma katkı sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, kız çocuklarının eğitimi için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından 504 öğrenci kapasiteli kız yurdunun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törene katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törene katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törene katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törene katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törene katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
890 Yıllık Cami Kebir'in Kapıları Aslına Uygun Yenilendi
2
3600 Ek Gösterge Talebiyle Gösteri
3
Görme Engelli Yazar Halis Kuralay ve Sultanbeyli Kitap Fuarı Buluşması
4
Sakarya'da Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
6
Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
7
Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek