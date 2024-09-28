Erbaş'tan Eğitim Vurgusu: Bilim İnsanlığı Yaşatır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da Yurt Açılışı Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İnsanı Yaşatmak İçin Bilim Üretiyoruz

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Bizim ilmimiz, ürettiğimiz şeyler insanlığı yaşatmak içindir, insanlığı öldürmek için değil. Batı ile Doğu'nun farkı budur. İslam'ın farkı budur" ifadelerini kullandı.

Öğrencileri En İyi Şekilde Yetiştirmek Amaç

Başkan Erbaş, Türkiye'de sayıları 9 milyona yaklaşan üniversite öğrencisi bulunduğuna dikkat çekerek, gençlerin Rabb'lerini bilen, milletine ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine değindi. Ayrıca, "Nicelik önemli ama nitelik de önemli. Öğrencilerimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

İslam Medeniyetinin Bilgiye Katkısı

Erbaş, Batının karanlık çağına ışık tutan İslam medeniyetinin bilimin ve eğitimin önemini kaydetti: "Tıpta, kimyada, matematikte büyük ilerlemeler sağlandı. Bugün internetin işleyişi bile matematik bilimine dayanıyor" dedi.

Kasım'da 504 Kız Öğrenci Yetişecek

Törende Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yurdun önemine vurgu yaparak, burada yetişen kızların ileride iyi bireyler olarak topluma katkı sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, kız çocuklarının eğitimi için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından 504 öğrenci kapasiteli kız yurdunun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törene katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törene katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törene katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törene katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törene katıldı.