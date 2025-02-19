Erbil'de 1064 Türk Firması Faaliyet Gösteriyor

Erbil'de Türk Firmaları Sayısı 1064'e Ulaştı

Irak'ın Erbil kentinde, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salih, yaptığı açıklamada 1064 Türk firmasının faaliyet gösterdiğini duyurdu. Bu durum, Türkiye-Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştiğini göstermektedir.

Ticaret Hacminin Yüzde 25'i IKBY ile

Salih, bölgedeki ticaret hacminin %25'inin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile gerçekleştirildiğini belirtti. Bu önemli ekonomik bağlar, Türk iş insanlarının bölgeye olan ilgisini artırmaktadır.

Mersin Limanı'nın Önemi

Görüşmelere katılan Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği heyeti, bölgedeki iş fırsatlarından faydalanmak için önemli bir adım attı. Salih, Mersin Limanı'ndan Irak'a gönderilen ürünlerin her iki ülke için de avantaj sağladığını ifade etti.

Vali Hoşnav'dan Destek Mesajı

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, ziyaretin ticaret ilişkileri açısından önemini vurgulayarak, "Biz de ticarete verilen önemi destekliyoruz. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya devam edeceğiz," dedi.

Bu gelişmeler, Türkiye ile Irak arasında iş yapma kolaylığının artmasına yönelik umut verici bir işaret olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği heyeti Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği heyeti Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.