Erbil'de 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen törende 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı, resmi temsilciler ve vatandaşların katılımıyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 22:33
Irak’ın Erbil şehrinde 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Etkinliğe resmi temsilciler, Türkmen siyasetçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar

Törene Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Eski Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Senan Kasap, Türk misyon temsilcileri, vatandaşlar ile Türkmen siyasiler katıldı.

Törenin Ayrıntıları

Tören, Türkmen Milli Marşının okunmasıyla başladı. Bazı katılımcılar yerel kıyafetler giyerek siyasi ve milli mesajlar verdi. Birçok sanatçı törende şiirler seslendirdi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik programının tamamlanmasının ardından katılımcılara akşam yemeği ikram edildi.

Tarihçe

7 Ekim 1997 tarihinde Irak'taki Türkmen siyasi partilerin ilk kongresinde alınan karar ile bu gün Türkmen Milli Bayramı olarak ilan edilmişti.

