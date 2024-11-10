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Erbil'de Atatürk'ün Vefatının 86. Yılı Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Erbil'de düzenlenen anma programıyla yad edildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:35
Erbil'de Atatürk'ün Vefatının 86. Yılı Anıldı

Atatürk İçin Anma Programı

Irak’ın Erbil kentinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program, Uluslararası Maarif Erbil Okullarında gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Etkinliğe, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Başkanlığı Müsteşarı Ersan Ağa, Türkmen siyasiler, Maarif Okulu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Topçu’nun Açıklamaları

Konuşmasında Atatürk için kullanılacak sıfatların yetersiz olduğunu belirten Topçu, "Eşsiz bir askeri deha, dahi bir siyasetçi, büyük bir devrimci. Bir sıfat daha var ki o da şudur esasında, Atatürk aynı zamanda vizyoner bir diplomattır" dedi.

Topçu ayrıca, "Biz bugün dünyanın neresinde olursa olsun, saat 9'u 5 geçe hayatı adeta durdurarak, sadece tarihe mal olmuş bir lidere saygı duruşunda bulunmuyoruz. Aynı zamanda, 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesiyle, ülkemizde, coğrafyamızda ve daha ötesinde huzurun, güvenin anahtarını ortaya koyan bu büyük düşünceyi hatırlıyoruz" diye konuştu.

Ayrıca, ebediyete irtihalinin 86. yılında büyük Ata’yı saygıyla, rahmetle ve minnetle andıklarını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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