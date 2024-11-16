Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı

Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmi Gösterildi

Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Uluslararası Maarif Erbil Okullarında yapılan etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Önemli Kutlamalar ve Anma Günleri

Başkonsolos Topçu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Erbil'de 1200'ü aşkın üst düzey yetkililerle kutlandığını hatırlatarak, ardından 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü etkinliğinin düzenlendiğini ifade etti.

Türk Sinemasının Erbil'deki Paylaşımı