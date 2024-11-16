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Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı

Erbil'de Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin özel gösterimini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 19:58
Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı

Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmi Gösterildi

Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Uluslararası Maarif Erbil Okullarında yapılan etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Önemli Kutlamalar ve Anma Günleri

Başkonsolos Topçu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Erbil'de 1200'ü aşkın üst düzey yetkililerle kutlandığını hatırlatarak, ardından 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü etkinliğinin düzenlendiğini ifade etti.

Türk Sinemasının Erbil'deki Paylaşımı

Bu iki anlamlı etkinlikten sonra, Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki sanatsal faaliyetlerini hatırlatmak amacıyla bu anlamlı filmi gösterdiklerini dile getiren Topçu, “Belki de ilk defa bir Türk sinemasını başkonsolosluk olarak dostlarımızla, kardeşlerimizle ve soydaşlarımızla paylaşmış oluyoruz”

Topçu, “Türkiye'nin sanatıyla, eğitimiyle kültürel gücünü ve birikimini Erbil'de, Türkiye'ye çok büyük bir itibar gösteren IKBY'deki dostlarımızla ve kardeşlerimizle paylaşacağım”“Bugün ilk adımı atıyoruz. Erbil’de Türk sinemasını, Türk sanatını dostlarımızla ve kardeşlerimizle çok yoğun bir şekilde paylaşacağız”

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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