Erbil’de Mehmet Akif Ersoy Anma Etkinliği Düzenlendi

Irak’ın Erbil kentinde, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi. Uluslararası Maarif Erbil Okullarında gerçekleşen etkinliğe Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Emir Bayramoğlu ve Erbil Başkonsolosluğu Ataşesi Nisa Çetin Karaca'nın da aralarında bulunduğu önemli isimler katıldı.

Etkinlikten Notlar

Etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Karaca, konuşmasında, her dizesinde milletin inanç, iman, cesaret ve kararlılığının yer aldığı bu destanı yazan milli şairin eserlerinin önemine dikkat çekti.

Karaca, “Mehmet Akif Ersoy’u ve eserlerini iyi anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimiz arasında yer almalıdır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy ve vatanımız uğruna canını veren tüm şehitleri rahmetle anıyorum.” dedi.

Türkmen Bakan Maruf’un Mesajı

Türkmen Bakan Aydın Maruf ise bu haftanın Türkmenler için önemli olduğunu vurgulayarak, Ersoy’un hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de Türk dünyasının büyük bir milli şairi olduğunu ifade etti. Maruf, “Iraklı Türkmenler olarak milli şairimizle gurur duyuyoruz.” diyerek milli mücadelenin önemine dikkat çekti.

Mehmet Akif Ersoy, 20-27 Aralık tarihleri arasında kutlanan Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle anılmaya devam edecek.