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Erbil’de Suriyeliler, Esed Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı

Erbil’de yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla sevinç gösterisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:02
Erbil’de Suriyeliler, Esed Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı

Erbil’de Esed Rejiminin Devrilmesi Kutlaması

Irak’ın Erbil kentinde yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin devrilmesini coşkuyla kutladı. Erbil Kalesi yakınında bir araya gelen kalabalık grup, Arapça sloganlar atarak, sevinç gösterisinde bulundu.

Demokrasi ve Barış İçin Sloganlar

Çeşitli sloganlar ve alkışlarla Esed karşıtlığı, demokrasi ve barış talepleri dile getirildi. Suriyeliler, rejimin devrilmesi için tekbir getirerek şükür secdesi de gerçekleştirdi.

Suriye'deki Çatışmaların Arka Planı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım’da Halep'in merkezinin büyük bölümünü ele geçiren rejim karşıtı gruplar, aynı gün İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Rejim karşıtı güçler, 5 Aralık’ta Hama kent merkezini de ele geçirirken, Humus ilinin bazı yerleşim yerlerinde de ilerleyişe geçmişti. 6 Aralık’ta Dera ilinde yapılan operasyonla il merkezi rejim güçlerinden geri alındı.

Güneydeki Suveyda ilinin muhalif grupların kontrolüne geçmesiyle birlikte, 7 Aralık'ta Humus'taki kilit noktalarda da rejim karşıtı güçler hakimiyet sağlamıştı. Şam'ın güneybatısında faaliyet gösteren gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti.

Esed rejiminin başkent Şam üzerindeki kontrolünün 8 Aralık sabahında kaybedilmesi, bu kutlamaların arka planını oluşturdu.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, 1 Aralık'ta PKK/YPG karşısında Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatarak Tel Rıfat ilçe merkezini terörden temizlemişti.

Irak’ın Erbil kentinde yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Erbil Kalesi...

Irak’ın Erbil kentinde yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Erbil Kalesi yakınında bir araya gelen Suriyeliler, Arapça sloganlar atarak, Esed rejiminin devrilmesi nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu.

Irak’ın Erbil kentinde yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Erbil Kalesi...

Irak’ın Erbil kentinde yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Erbil Kalesi yakınında bir araya gelen Suriyeliler, Arapça sloganlar atarak, Esed rejiminin devrilmesi nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu.

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