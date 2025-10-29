Erbil'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı resepsiyonu

Etkinlik ve katılımcılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Özel Temsilcisi Fevzi Hariri, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin Özel Temsilcisi Sefin Dizayi, KDP Başkanı Mesud Barzani’nin Özel Temsilcisi Hemin Hawrami, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, IKBY’deki siyasi parti temsilcileri, siyasetçiler, bölge yetkilileri, Türk iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Program ve konuşmalar

Etkinlik, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Resepsiyonda selamlama konuşması yapan Başkonsolos Erman Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Topçu, bu seneki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun 11 Kasım’da yapılacak Irak Meclis seçimlerinden hemen önce gerçekleştiğini vurguladı ve seçim kampanyası sürecinde milli gün resepsiyonlarına zaman ayırmanın kolay olmadığını belirtti.

Topçu, misafirlerin teşriflerini Türkiye’ye gösterilen ihtiramın bir nişanesi olarak kabul ettiğini ifade ederek, Türk vatandaşları ve mesai arkadaşları adına yoğun katılım nedeniyle teşekkür etti. 11 Kasım Meclis seçimlerinin bütün Irak halkına hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi.

Topçu, bu seneki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Erbil Başkonsolosluğunun faaliyete geçmesinin 15'inci senesinde gerçekleştiğini kaydetti. Geçen 15 yıla birçok gelişmenin sığdığını ifade ederek, Her bir badireyi omuz omuza aştık. İş birliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi her alanda her daim güçlendirdik. İnşallah böyle de devam edeceğiz. dedi.

Topçu konuşmasında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 102 yaşında olduğunu vurgulayarak, Ancak hepimiz biliyoruz ki milletimizin binlerce yıllık tarihiyle ve binlerce yıllık devlet geleceğiyle, Cumhuriyetimiz kökleri derinlere, dalları bütün cihana yayılan koca ve ulu bir çınardır. Kutlu olsun, cumhuriyetimiz ilelebet var olsun. ifadelerini kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk tarihinin bütün kahramanlarını saygı, minnet ve hürmetle yad ettiğini belirtti.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sefin Dizayi de resepsiyonda yaptığı selamlama konuşmasında Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, Türkiye’nin kendileri için önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Dizayi, Türkiye ile ilişkilerinin iyi derecede olduğunu ifade ederek, Türk şirketlerinin ve Türkiye Maarif Vakfı Okullarının da Erbil'de faaliyet göstermesinden memnun olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) üst düzey yetkililer, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Başkonsolos Topçu, misafirleri karşıladı.