Erbil'de Türkmen Kültürü ve Dili Günü Coşkuyla Kutlandı

Irak'ın Erbil kentinde, 17 Kasım'da Türkmen Kültürü ve Dili Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, AA muhabirine verdiği bilgide, bu özel gün dolayısıyla Türkmen Atabek Ortaokulunu ziyaret ettiklerini belirtti.

Bakan Maruf, 17 Kasım’ın Türkmenler için son derece önemli bir tarih olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı günü Bakanlık Ofisinde Türkmen okullarından gelen öğrencilerle birlikte kutladıklarını ifade etti.

Farklı Etnik ve Dini Gruplarla Birlikte Kutlama

Başta Türkmenler olmak üzere bölgedeki tüm etnik ve dini grupların da Türkmen Kültürü ve Dili Günü’nü kutladığını belirten Maruf, Irak ve IKBY’de Türkmen Milli Günü’nün resmen kabul edilmesi ve Türkmencenin resmi dil statüsüne kazandırılması taleplerini yineledi.

IKBY Meclisi'nden Önemli Adım

IKBY Meclisi, Türkmenlere ait iki özel günün resmi olarak kabul edilmesi için sunduğu yasa tasarısını oy çokluğuyla onayladı. Meclisin X hesabından 12 Ocak'ta yapılan açıklamada, 17 Kasım’ın Türkmen Kültürü ve Dili Günü ve 25 Şubat’ın Türkmen Basını Günü olarak kabul edildiği bildirildi.

Erbil’de ilk Türkmen okulu 17 Kasım 1993'te, ilk Türkmen gazetesi ise 25 Şubat 1911'de yayına başlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.