Erbil'de Türkmenlerin Siyasi Durumu ve Seçim Beklentileri

Erbil'de Türkmenlerin Siyasi Durumu Ele Alındı

Irak'ın Erbil şehrinde, 20 Ekim 2024'teki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekili seçimleri öncesi Türkmenlerin siyasi durumu hakkında bir toplantı gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ile Başladı

Etkinlik, Türkmen şehitleri anısına saygı duruşunda bulunarak ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Toplantıya, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da katıldı.

Seçimlerin Önemi Vurgulandı

Etkinlikte konuşan Aydın Maruf, seçimlerin zamanında ve tüm siyasi tarafların katılımıyla yapılmasının önemini vurguladı. Seçimin şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Tasarruf ve Kota Talepleri

Maruf, IKBY ve özellikle Erbil'deki Türkmenlerin varlığının önemine değinerek, Türkmenler için IKBY Meclisi’nde tahsis edilen tek kotanın yetersiz olduğunu belirtti. ITC'nin bu seçimlerde kota dışı bir yaklaşım sergileceğini ve seçim hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti.

Seçim Süreci ve Diğer Açıklamalar

Maruf, "Türkmenler her daim haklarını ve hukuklarını diyalog yoluyla elde etmeye çaba gösterdi. Bölgede yaşayan herkesin seçimde sandık başına gitmesi gerekmektedir. Bu, vatandaşlık görevidir." diyerek, seçimlere katılımın önemine dikkat çekti.