DOLAR
33,99 0%
EURO
37,83 0%
ALTIN
2.821,93 0%
BITCOIN
1.970.733,78 0%

Erbil'de Türkmenlerin Siyasi Durumu ve Seçim Beklentileri

Erbil'de 20 Ekim IKBY seçimleri öncesi Türkmenlerin durumu tartışıldı, verilecek mesajlar ve kota talepleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:26
Erbil'de Türkmenlerin Siyasi Durumu ve Seçim Beklentileri

Erbil'de Türkmenlerin Siyasi Durumu Ele Alındı

Irak'ın Erbil şehrinde, 20 Ekim 2024'teki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekili seçimleri öncesi Türkmenlerin siyasi durumu hakkında bir toplantı gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ile Başladı

Etkinlik, Türkmen şehitleri anısına saygı duruşunda bulunarak ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Toplantıya, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da katıldı.

Seçimlerin Önemi Vurgulandı

Etkinlikte konuşan Aydın Maruf, seçimlerin zamanında ve tüm siyasi tarafların katılımıyla yapılmasının önemini vurguladı. Seçimin şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Tasarruf ve Kota Talepleri

Maruf, IKBY ve özellikle Erbil'deki Türkmenlerin varlığının önemine değinerek, Türkmenler için IKBY Meclisi’nde tahsis edilen tek kotanın yetersiz olduğunu belirtti. ITC'nin bu seçimlerde kota dışı bir yaklaşım sergileceğini ve seçim hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti.

Seçim Süreci ve Diğer Açıklamalar

Maruf, "Türkmenler her daim haklarını ve hukuklarını diyalog yoluyla elde etmeye çaba gösterdi. Bölgede yaşayan herkesin seçimde sandık başına gitmesi gerekmektedir. Bu, vatandaşlık görevidir." diyerek, seçimlere katılımın önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 57 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
2
Bakan Yaşar Güler, 17'nci Komando Tugayı'nda Güçlü Mesajlar Verdi
3
Eberswalde'deki Yangında Aileyi Kaybeden Baba Detaylı Araştırma Talep Ediyor
4
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
5
Konya'da Üst Geçitten Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram arifesi yoğunluğu! Ek seferler de yetmiyor
7
Tunceli Pülümür'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Uyarı

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor