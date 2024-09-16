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Erbil'de Yeraltı Sularını Canlandırma Projesi Başlatıldı

Erbil'de su sorununu çözmek için 1300 su kuyusu kapatılarak yeraltı suları canlandırılacak. Proje 24-36 ay sürecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:25
Erbil'de Yeraltı Sularını Canlandırma Projesi Başlatıldı

Erbil'de Su Kuyuları Kapatılacak

Irak'ın Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeraltı sularının yeniden canlanması ve Erbil'deki su sorunlarının çözülmesi amacıyla kapsamlı bir proje başlatıldı. Bu proje kapsamında, şehirdeki 1300 su kuyusunun kullanımı durdurulacak.

Proje Ne Kapsıyor?

IKBY Su İdaresi Genel Müdürü Ari Ahmed, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu projenin birkaç aydır üzerinde çalışıldığını ve Erbil'de projeden saatte 20 bin metreküp su elde edileceğini belirtti. Durdurulacak kuyuların kapatılması aşamalı olarak gerçekleşecek, zorunlu hallerde kuyuların yeniden kullanılabileceği vurgulandı. Projenin Süresi ve Maliyeti

Ahmed, projenin yeraltı sularına büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, projenin tamamlanmasının normal sürelerinin 24 ile 36 ay arasında olacağını açıkladı. Ayrıca, bu projenin toplam maliyetinin 479 milyon dolar olduğunu sözlerine ekledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Su İdaresi Genel Müdürü Ari Ahmed, AA muhabirine...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Su İdaresi Genel Müdürü Ari Ahmed, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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