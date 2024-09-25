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Erbil'deki Türkmen Okuluna Destek Ziyareti

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Garibi Türkmen Kız Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim konusundaki desteklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:33
Erbil'deki Türkmen Okuluna Destek Ziyareti

Erbil'de Eğitim Destek Ziyareti

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, kentte bulunan Garibi Türkmen Kız Lisesi'ni ziyaret etti. Bu özel günde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Topçu, eğitim ve kültürel bağların önemini vurguladı.

İlkokul Zilin Zilini Beraber Çaldılar

Başkan Topçu, ziyaret ettiği okulda ilköğretim yılının ilk gününde öğrencilerle birlikte okul zilini çaldıklarını belirtti. "Bu muhteşem anın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerin bu sevinç dolu anlarına tanıklık ettik" dedi.

Eğitim, Geleceğimizin Temeli

Topçu, Türkiye’nin Türkmen soydaşlarının her zaman yanında olduğunu ifade ederek, "Eğitim konusu Türk kimliğimizin ve birliğimizin korunmasında hayati bir rol oynamaktadır. Eğitimsiz bir gelecek tahayyül edemeyiz," sözlerine yer verdi.

TİKA'nın Desteği Önemli

Garibi Türkmen Kız Lisesi'nin TİKA tarafından onarıldığını ve ihtiyaçlarının karşılandığını bildiren Topçu, Türkiye'nin Türkmen eğitimine verdiği desteği yineleyerek ziyaretin amacının bu desteği daha da pekiştirmek olduğunu aktardı.

Huzurevi Ziyareti ve İhtiyaçların Karşılanması

Ziyaretinin ardından Erbil'deki bir huzurevini de ziyaret eden Başkonsolos Topçu, burada 60’tan fazla kişinin yaşadığını belirterek, bu insanların ihtiyaçlarının TİKA, Türk Kızılayı ve hayırsever iş insanları aracılığıyla karşılanacağını duyurdu. "Her zaman yanlarındayız" dedi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki Garibi Türkmen Kız Lisesi’ni ziyaret...

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki Garibi Türkmen Kız Lisesi’ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki Garibi Türkmen Kız Lisesi’ni ziyaret...

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki Garibi Türkmen Kız Lisesi’ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki Garibi Türkmen Kız Lisesi’ni ziyaret...

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki Garibi Türkmen Kız Lisesi’ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan...

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan fazla kişinin kaldığını belirterek, buradaki ihtiyaçları TİKA, Türk Kızılayı ve Türk hayırsever iş insanları vasıtasıyla karşılayarak her zaman yanlarında olduklarını sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan...

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan fazla kişinin kaldığını belirterek, buradaki ihtiyaçları TİKA, Türk Kızılayı ve Türk hayırsever iş insanları vasıtasıyla karşılayarak her zaman yanlarında olduklarını sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan...

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan fazla kişinin kaldığını belirterek, buradaki ihtiyaçları TİKA, Türk Kızılayı ve Türk hayırsever iş insanları vasıtasıyla karşılayarak her zaman yanlarında olduklarını sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan...

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan fazla kişinin kaldığını belirterek, buradaki ihtiyaçları TİKA, Türk Kızılayı ve Türk hayırsever iş insanları vasıtasıyla karşılayarak her zaman yanlarında olduklarını sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan...

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan fazla kişinin kaldığını belirterek, buradaki ihtiyaçları TİKA, Türk Kızılayı ve Türk hayırsever iş insanları vasıtasıyla karşılayarak her zaman yanlarında olduklarını sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan...

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil’deki huzurevini ziyaret ederek, burada 60’tan fazla kişinin kaldığını belirterek, buradaki ihtiyaçları TİKA, Türk Kızılayı ve Türk hayırsever iş insanları vasıtasıyla karşılayarak her zaman yanlarında olduklarını sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.

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