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Erbil ve Ortaç'ın Ev Hapsi Tedbiri Kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında uygulanan 'ev hapsi' tedbiri, mahkeme tarafından kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:57
Erbil ve Ortaç'ın Ev Hapsi Tedbiri Kaldırıldı

Erbil ve Ortaç'la İlgili Ev Hapsi Tedbiri Kaldırıldı

İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla uygulanan 'ev hapsi' adli kontrol tedbiri, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için kaldırıldı. Mahkeme, avukatların dilekçeleri doğrultusunda karar aldı.

Adli Kontrolün Kaldırılması

Erbil ve Ortaç'ın avokatları, müvekkillerinin ev hapsi tedbirinin kaldırılması için yetkili mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, her iki sanığın adli kontrol tedbirlerini kaldırma kararı aldı.

İddianamenin Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Erbil ve Ortaç'ın kişileri spor müsabakalarına dayalı bahis oynamaya teşvik ettikleri suçlamasıyla karşılaştığı belirtiliyor.

Her iki sanığın, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Mahkeme Tarihleri

Mehmet Ali Erbil'in duruşması, 30 Aralık'ta İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde; Serdar Ortaç'ın ise 24 Aralık'ta İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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