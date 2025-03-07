Ercan: 'Birbirimizin Yaralarını Sarmaya Devam Edeceğiz'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Hatay'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bizler birbirimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte varız." dedi.

Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programında, Hatay'ın tarih boyunca farklı kültür ve inançları barındırdığını vurguladı.

Birlikte Yeniden İnşa Etme Vurgusu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin yalnızca şehirleri değil, aynı zamanda insanların yüreklerini yıktığını belirten Ercan, bu dönemde iman ve birliktelikten aldıkları güç ile yıkılanları yeniden inşa etmek zorunda olduklarının altını çizdi.

Ercan sözlerine şöyle devam etti: "Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel tezahür ettiği zaman. Ramazan, kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimizin ve kadim geleneğimizin kardeşlik, merhamet ve şefkat duygularıyla yoğrulduğu bir aydır. Bugün burada bulunmamızın temel amacı da bu ruhu canlı tutmak ve bu dayanışmayı güçlü şekilde devam ettirmektir."

Ercan, deprem nedeniyle sevdiklerini, işlerini kaybedenlerin umutlarını kaybetmemesi gerektiğini ifade etti. İzlenen dayanışmanın bir örneğini Hatay'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ercan, "Hayatın her alanında olduğu gibi bu felaketten en çok etkilenen kesimlerden biri de kadınlarımız oldu. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ‘Devletimiz tüm birimleriyle, tüm kaynaklarıyla afetzede kardeşlerimizin yanında oldu, olmaya da devam edecek.’ dedi. Bugün, işlerini kaybeden kadın esnafımızı, girişimci kadınlarla buluşturarak yeni fırsatlar yaratmak için önemli adımlar atıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nda Kadınların Rolü

Ercan, Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde kadınların en önemli aktörlerden biri olacağını vurguladı. Yaraları sarmak ve güçlü bir dayanışma içinde olmak için bir araya geldiklerini belirten Ercan, "Ramazan ayında hep birlikte sofralarımızı paylaşırken sadece ekmeğimizi değil, sevgimizi ve kardeşliğimizi de paylaşıyoruz. Bizler birbirimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte varız.” dedi.

Yayman'dan Kadınlara Teşekkür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Hatay’ın yanında yer alan Ercan’a teşekkür etti. Yayman, AK Parti'nin 23 yıldır muhteşem başarılar elde ettiğini belirtti ve kadınların bu başarıların arkasındaki en büyük itici güç olduğunu kaydetti. "İnşallah, önümüzdeki dönemde kadınlarımızın temsil ve sorumluluk anlamında çok daha büyük vazifelere imza atacağına inanıyorum." dedi.

İftar programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım gibi isimler katıldı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Sevim Sayım Madak, Leman Yenigün, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, şehit anneleri, iş kadınları ve çok sayıda davetli de etkinlikte yer aldı.

Hatay'da, Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı" programı düzenlendi.

Hatay'da, Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı" programı düzenlendi.