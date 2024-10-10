Ercan Kesal ile Hikaye Anlatıcılığı: Kendi Hikayenizi Bulmak

Ercan Kesal ile Hikaye Anlatıcılığı Söyleşisi

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, İstanbul Modern'de düzenlenen "Ercan Kesal ile Hikaye Anlatıcılığı" adlı söyleşide, hikaye kavramının derinliğine dair önemli bilgiler paylaştı.

Hikaye ve Gerçeklik

Kendi hikayesini fark edemeyen bireylerin, başka bir hikayenin parçası olamayacağını belirten Kesal, sahnedeki duruşu ve mesajıyla dikkat çekti. "Dünyanın gerçek bir parçası olmak, kendinize ait olan hikayeye sahip çıkmakla mümkündür" diyen Kesal, bir oyuncu olarak yalnızca kendisi olabildiğinde başkalarının hikayesine dahil olabileceğini ifade etti.

Annesinin Hikaye Anlatımı ve Etkisi

Kesal, hikaye kavramıyla ilk temasının annesi aracılığıyla olduğunu vurguladı. "Annem bana 'Gel, otur hele şuraya' diyerek bir hikaye anlatırdı. O zaman yaptığım sorularıma cevap bulmuş olurdum" dedi. Kesal, annesinin hikayeleri ile gerçekliğe erişiminin mümkün hale geldiğini ifade etti.

Çocukluk ve Hikaye Anlatımı

Yaşadığı zor çocukluk döneminden bahseden Kesal, bu süreçte hikaye anlatarak güç bulduğunu belirtti. "Bu tuhaf zamanlarda, hikayelerin peşine düştüm. Hikaye anlatarak var oldum. Kendime yeni hikayeler bulmaktan hiç çekinmedim" şeklinde konuştu.

Miras ve Varoluşsal Sıkıntılar

Kendilerine kalmış olan hikayeleri sahiplenmenin önemine dikkat çeken Kesal, "Mimar Sinan, Dostoyevski ya da Kemal Tahir'in anlattığı hikayelerin mirasçıyım" ifadeleriyle edebiyat ve sinemanın etkilerini de dile getirdi. "Hikaye anlatmak, varoluşsal sıkıntı ile baş etmenin bir yoludur" diyerek dinleyicilerine ilham verdi.

Söyleşinin Kapanışı

Yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşi, soru-cevap bölümüyle son buldu. Kesal, katılımcılara hikaye anlatmanın yollarını ve önemini aktararak unutulmaz bir deneyim sundu.

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal'ın "hikaye" kavramına odaklandığı "Ercan Kesal ile Hikaye Anlatıcılığı" söyleşisi, İstanbul Modern Oditoryum'unda gerçekleştirildi.

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal'ın "hikaye" kavramına odaklandığı "Ercan Kesal ile Hikaye Anlatıcılığı" söyleşisi, İstanbul Modern Oditoryum'unda gerçekleştirildi.