Ercan: STEM4HER ile Şırnak ve Gabar'da Mühendis Kızlara Destek

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan STEM4HER'de Konuştu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek programı kapsamındaki panelde konuştu.

Ercan, günümüzde kız çocuklarının uluslararası dereceler aldığını ve yarışmalara katıldıklarını belirterek, artık kızların istedikleri şekilde kıyafetle ve yerde eğitim alabildiklerini söyledi.

Programda Ercan, "STEM'le uğraşan, mühendislik, bilim alanlarında uğraşan kızlarımızla ve kadınlarımızla özel programlar yapma gayretindeyiz. Örneğin çok yakın bir zamanda mühendis kızlarımızla Şırnak'ta büyük bir toplantı yapıp arkasından Gabar'da bir etkinliğimiz olacak. Daha çok enerji alanında ilgilenen mühendis kızlarımız, jeoloji mühendisleri, enerji mühendisleri ve Gabar'da inşallah Enerji Bakanı'mızın katılımıyla birlikte bir programımız olacak." dedi.

Ercan, kız çocuklarının bu alanlarda önemli atılımlar yaptığını vurgulayarak, Akkuyu Nükleer Santrali'nde şu anda 26 mühendis kızın çalıştığını anlattı. İmkan ve ortam sağlandığında bu işin kızı erkeği olmadığına dikkat çekti ve "Kızlar da aynı şekilde bu işi başarırlar Allah'ın izniyle." ifadesini kullandı.

Toplumdaki belirli ön yargıları gidermenin kendilerinin en büyük görevi olduğunu söyleyen Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan, kadınların geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik pozitif projelere destek verdiklerini; sahada kendilerinden yardım isteyen kadınlara ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Politika ve destekler

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kadının güçlendirilmesine yönelik politikaların AK Parti Hükümetleri tarafından, özellikle "Şiddete Sıfır Tolerans"la 2005'te başladığını kaydetti. Gürcan, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kamu kurumlarına yönelik genelgeler yayımlandığını ve bu çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Gürcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kurulan "Haydi Kızlar Okula Projesi"'nin önemine işaret ederek, zorunlu eğitimin yükseltilmesiyle kent ortamlarında okullaşma oranının yüzde 100'e varan seviyelere ulaştığını belirtti.

TÜBİTAK'ın bilimi teşvik eden bir kurum haline geldiğini söyleyen Gürcan, üniversite dışından gelen buluş ve projeleri destekleyecek kuluçka merkezleri kurulduğunu; özel sektör, sivil toplum ve ticaret odaları işbirliğiyle pozitif ayrımcılık uygulanan merkezlerin oluşturulduğunu, mühendislik ve bilim çalışmalarında kızların daha fazla yer almasını sağlayacak politikaların üretildiğini ve bu değişimin özellikle son 20 yılda belirginleştiğini aktardı.

Programda ayrıca AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği alanları gezerek çalışmaları yerinde inceledi ve öğrencilerden bilgi aldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek" programı kapsamında gerçekleştirilen panele katılarak konuşma yaptı.