Erçek Gölü’nde Su Çekilmesi Mikrobiyalitleri Gün Yüzüne Çıkardı

Kuraklığın ortaya çıkardığı doğal yapı, bilim dünyasının dikkatini çekti

Erçek Gölü, son dönemin en belirgin su çekilmesi vakalarından birine sahne oldu. Van’ın önemli sulak alanlarından biri olan gölde yaşanan çekilme, göl tabanındaki mikrobiyalitlerin yüzeye çıkmasına neden oldu.

"Kuş Cenneti" olarak bilinen Erçek Gölü’nde su seviyesindeki ciddi düşüş, göl kıyılarında geniş çaplı çoraklaşmaya yol açarken göçmen kuşların konaklama alanlarını daralttı. Uzmanlar, küresel iklim değişikliği ve artan buharlaşmanın su kaybındaki etkisine dikkat çekiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversite (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, bölgede gözlemlenen değişimi şöyle aktardı: "Van Gölü havzasında Van Gölü’nden sonraki en büyük göl Erçek Gölü. Yani yaklaşık 110 kilometrekarelik bir yüzey alanına sahip. Tabii son yıllardaki sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ülkemizdeki diğer göllerde olduğu gibi Erçek Gölü’nün de yüzey alanının küçülmesine sebebiyet veriyor. Şu anda bulunduğumuz nokta çok değil. 3-5 yıl öncesine kadar tamamen sular altındaydı. Bugün tamamen karaya çıkmış bir vaziyette. Erçek Gölü de Van Gölü gibi tuzlu ve sodalı bir su kalitesine sahip. Hatta pH değeri Van Gölü’nden daha yüksek. 10.2 civarlarında olan bir göl. Erçek Gölü’nde de yine Van Gölü’nde olduğu gibi tabanda mikrobiyalit denilen organik sedimanter yapılar mevcut. Ve tıpkı Van Gölü’ndeki manzaraları aslında Erçek Gölü’nde de görüyoruz. Yani Van Gölü geriye doğru çekildiğinde kıyıda nasıl ki devasa mikrobiyalit alanları görüyorsak bugünlerde de aynı şekilde Erçek Gölü geriye doğru çekildikçe hemen arkamızdaki duran mikrobiyalitler gibi göl kenarında birçok irili ufaklı mikrobiyalit alanlarına şahitlik ediyoruz".

Su seviyesindeki bu gerileme hem ekolojik hem de bilimsel açıdan kaygı yaratırken, göl tabanında gün yüzüne çıkan mikrobiyalitler doğanın saklı bir güzelliğini ortaya koydu. Erçek Gölü’ndeki değişim, hem yerel yaşam alanları hem de bölge ekosistemi için takip edilmeye devam edecek.

