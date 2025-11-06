Erciş-Adilcevaz Karayolunda Tır Devrildi: 1 Yaralı

Erciş-Adilcevaz karayolunda 76 AE 799 plakalı Mercedes tır devrildi; sürücü yaralandı, itfaiye kurtardı ve inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:02
Erciş-Adilcevaz Karayolunda Tır Devrildi: 1 Yaralı

Erciş-Adilcevaz Karayolunda Tır Devrildi: 1 Yaralı

Kaza 76 AE 799 plakalı Mercedes tırın devrilmesiyle gerçekleşti

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi ile Van’ın Erciş ilçesi kara yolunda meydana gelen kazada bir tır devrildi ve bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş-Adilcevaz karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 76 AE 799 plakalı Mercedes marka tır, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yatması sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİYLE VAN’IN ERCİŞ İLÇESİ KARA YOLUNDA TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİYLE VAN’IN ERCİŞ İLÇESİ KARA YOLUNDA TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİYLE VAN’IN ERCİŞ İLÇESİ KARA YOLUNDA TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Niğde'de 322 Litre El Yapımı Kaçak Alkol Ele Geçirildi
3
Denizlili Üreten Kadınlar GEKA ve Trendyol ile E-Ticarette Görünürlük Sağlıyor
4
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
5
T-155 TTA Entegre Panter Obüsü İlk Sistemle Kara Kuvvetleri Envanterinde
6
Yapraklı'da Kayıp 30 Yaşındaki Osman Soydaş Tüfekle Ölü Bulundu
7
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu