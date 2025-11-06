Erciş-Adilcevaz Karayolunda Tır Devrildi: 1 Yaralı

Kaza 76 AE 799 plakalı Mercedes tırın devrilmesiyle gerçekleşti

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi ile Van’ın Erciş ilçesi kara yolunda meydana gelen kazada bir tır devrildi ve bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş-Adilcevaz karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 76 AE 799 plakalı Mercedes marka tır, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yatması sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

