Erciş'te Keklik Avına Ceza: 1 Milyon Lira

Van'ın Erciş İlçesinde Keklik Avına Cezai İşlem

Van'ın Erciş ilçesinde, kafesle 382 keklik avlayan 3 kişi için 1 milyon lira para cezası kesildi.

Operasyon Detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Çokçetin, Erciş'te gerçekleştirilen operasyonda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte jandarma ekiplerinin de yer aldığını belirtti.

Doğanın Korunması vurgusu

Çokçetin, "Erciş'te kafes avcılığı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 382 keklik için 1 milyon lira cezai işlem uyguladık. Doğayı korumaya devam ediyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim," dedi.