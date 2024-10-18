Erciyes Kayak Merkezi'nde kar sezonu açıldı

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı

Türkiye'nin önde gelen kış turizm bölgelerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, bu gece 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nda etkili olan kar yağışını karşıladı.

Kış Sporları İçin Heyecan Verici Bir Başlangıç

Yağış sonrasında dağ bölgesinin yüksek kesimleri ve kayak merkezindeki pistler kısmen karla kaplanarak, kayak severler için heyecan verici bir atmosfer oluşturdu.Kent Genelinde Soğuk Hava Etkili Oluyor

Ayrıca, Kayseri'nin genelinde de soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu durum, kış turizmi için beklenen kar kalınlığının artmasını sağlamakta.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı. Gece 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yağış etkili oldu. Yağan karın ardından dağın yüksek kesimleri ve Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistler kısmen karla kaplandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı. Gece 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yağış etkili oldu. Yağan karın ardından dağın yüksek kesimleri ve Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistler kısmen karla kaplandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı. Gece 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yağış etkili oldu. Yağan karın ardından dağın yüksek kesimleri ve Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistler kısmen karla kaplandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı. Gece 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yağış etkili oldu. Yağan karın ardından dağın yüksek kesimleri ve Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistler kısmen karla kaplandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı. Gece 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yağış etkili oldu. Yağan karın ardından dağın yüksek kesimleri ve Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistler kısmen karla kaplandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı. Gece 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yağış etkili oldu. Yağan karın ardından dağın yüksek kesimleri ve Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistler kısmen karla kaplandı.