Erciyes Kayak Merkezi'nde Pist Dışında Çığ Düştü

Erciyes Kayak Merkezi'nde Çığ Düşmesi Olayı

Kayseri'nin ünlü Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alanda çığ düştü. Olay, Ottoman bölgesinde kayak yapan iki kişinin kar kütlesini hareketlendirmesi sonucu gerçekleşti.

Olay Anında Alınan Tedbirler

Çığ düştüğü bölgede hemen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde çığ altında kimsenin bulunmadığını belirledikten sonra çalışmalarını sonlandırdı.

Pistlerde Kayak Keyfi Devam Ediyor

Olayın hemen ardından, Erciyes Kayak Merkezi’ndeki pistler güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam etti. Vatandaşlar kayak yapmaya rahatlıkla devam edebiliyor.

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çığ altında kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler çalışmalarını sonlandırdı. Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistlerde vatandaşlar, kayak yapmaya devam ediyor.

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çığ altında kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler çalışmalarını sonlandırdı. Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pistlerde vatandaşlar, kayak yapmaya devam ediyor.