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Erciyes Kayak Merkezi'nde Yeni Yılı Kutlayan Polonyalı Turistler Kayseri'ye Geldi

Polonyalı turistler, yeni yılı Erciyes Kayak Merkezi'nde kutlamak üzere Kayseri'ye charter seferiyle ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 16:57
Erciyes Kayak Merkezi'nde Yeni Yılı Kutlayan Polonyalı Turistler Kayseri'ye Geldi

Erciyes Kayak Merkezi'nde Yeni Yıl Coşkusu

Yeni yılı Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen Polonyalı turistler, sezonun ilk charter seferi ile Kayseri’ye ulaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 189 kişilik Polonyalı kafile, direkt uçuşla Erkilet Havalimanı’na iniş yaptı.

Yoğun İlgi ve Sürekli Uçuşlar

Turizm operatörü Mehtap Fidan, Polonya’dan Kayseri’ye gerçekleştirilen charter seferinin büyük bir ilgi gördüğünü belirtti. Fidan, turizm operasyonlarının her hafta gerçekleştirileceğini ve 11 Ocak’tan itibaren Çekya’dan charter uçuşlarının başlayacağını ifade etti.

Operasyonların Mart sonuna kadar devam edeceğini belirten Fidan, önümüzdeki haftadan itibaren Kayseri’ye 2 uçağın geleceğini kaydetti. Bu gelişmeler, Erciyes'in turistlere sunduğu kış sporları ve doğal güzellikleriyle dolu bir deneyim vaat ediyor.

Yeni yılı Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen Polonyalı turistler, sezonun ilk charter...

Yeni yılı Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen Polonyalı turistler, sezonun ilk charter seferiyle Kayseri'ye geldi.

Yeni yılı Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen Polonyalı turistler, sezonun ilk charter...

Yeni yılı Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen Polonyalı turistler, sezonun ilk charter seferiyle Kayseri'ye geldi.

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