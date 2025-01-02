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Erciyes Kayak Merkezi, Yeni Yılın İlk Günü 110 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi, 2025'in ilk gününde 110 bin ziyaretçi ile kış turizminde rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:35
Erciyes Kayak Merkezi, Yeni Yılın İlk Günü 110 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi'nde Yeni Yıl Coşkusu

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, 2025'in ilk gününde tam 110 bin ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir rekor kırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı birçok turist yeni yıl tatilini fırsat bilerek Erciyes'te kayak ve snowboard yapmanın yanı sıra, bazı misafirler de kızakla kayarak güzel havanın tadını çıkardı.

Büyükkılıç: "Erciyes, Kış Turizminde Bir Marka"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye'nin öncü kayak merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde 110 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaparak rekor kırdı. Bu yoğunluk, Erciyes'in kış turizmindeki gücünü ve cazibesini gösteriyor," dedi.

Büyükkılıç, Erciyes'in her geçen yıl artan ilgiyle kış turizminde uluslararası bir marka haline gelme yönünde önemli adımlar attığını kaydetti. Erciyes Kayak Merkezi, hem doğal güzellikleri hem de sağladığı olanaklarla ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, 2025'in ilk gününde 110 bin kişinin ziyaret...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, 2025'in ilk gününde 110 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, 2025'in ilk gününde 110 bin kişinin ziyaret...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, 2025'in ilk gününde 110 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

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