Erciyes Kış Sporları Merkezinde Kayakseverler Pik Yaptı

Erciyes Kış Sporları Merkezi, yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Kayak keyfi, İç Anadolu'nun zirvesinde sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:23
Erciyes Kış Sporları Merkezinde Kayakseverler Pik Yaptı

Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Artıyor

İç Anadolu'nun önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, bu sezon yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Kayak severler, pistlerde kayak yapmanın ve kış sporlarının tadını çıkararak keyifli vakit geçiriyor.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçiler Erciyes'te Buluştu

Charter seferleriyle Çekya ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra, hafta sonu tatilini Erciyes'te değerlendirmek isteyen yerli ziyaretçiler de pistleri doldurdu. Tekir, Develi ve Hacılar kapılarındaki yoğunluk, iç Anadolu'nun zirvesindeki cazibenin arttığını gösteriyor.

Turistlerin Erciyes'teki Keyifli Anları

Adana'dan gelen Songül Esin, 3 saatlik yolculuk sonrası Erciyes'e ulaştıklarını ve burada kendini geliştirmek adına düzenli olarak kayak yaptığını belirtti. Esin, “Valizlerimizi kapatıp buraya geliyoruz, bu yıl kar miktarı da oldukça fazlaydı” diyerek deneyimlerini paylaştı.

Mersin'den Erciyes'e gelen Vildan İter ise gondolla yapılan gezi ve güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardıklarını vurguladı. İstanbul'dan gelen Şevval Çot ilk kez kayak deneyimi yaşadığını aktararak tesislerin güzelliğine değindi.

İlk defa Erciyes'i ziyaret eden Berna Uzun, “Eğlenceli anlar yaşıyoruz, bazen zorlanıyoruz ama çok keyifli” şeklinde konuşarak deneyimlerini aktardı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen yerli ve...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen yerli ve...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

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