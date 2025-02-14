Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Erciyes’te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Tanıtıldı

Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart'ta düzenlenecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, bu yıl ikinci kez gerçekleşecek.

Tanıtım toplantısında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi'nin 17 tesis ve 3 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin her geçen gün arttığını vurguladı. Otellerdeki doluluk oranının %100’lere ulaştığını ifade eden Çiçek, "Geçen hafta Düsseldorf, Köln, Münih, Amsterdam ve Rotterdam’dan gelen seferlerle Erciyes farkını gösteriyor. Bu yıl özellikle Kapadokya ile beraber turizm yapalım anlayışı meyvelerini vermeye başladı. Malezya ve Endonezya’dan gelen ziyaretçi sayısındaki artış da gözlemleniyor," dedi.

Şampiyonanın Önemi

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan şampiyonanın, Erciyes'in tanınırlığını artırdığını hatırlatan Vali Çiçek, winter sports ile bölgenin potansiyelinin ortaya konduğunu ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes AŞ'nin kayak merkezinin uluslararası standartlarda hizmet vermesi için gereken tüm sertifikaları aldığını belirterek, Erciyes'in uluslararası müsabakalara ev sahipliğini artırdığını dile getirdi.

Büyükkılıç'ın Vurguları

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen misafirleri en iyi şekilde ağırladıklarını anlattı. Son günlerde yoğun yağan karın kayak merkezi için büyük bir avantaj sağladığını belirten Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi, 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Güvenilirlik sertifikalarıyla birlikte misafirlerimize daha iyi hizmet sunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Erciyes'in önümüzdeki sezonu termal turizmle birleştirmeyi planladıklarını ve mevcut jeotermal enerji kaynaklarının artırılacağını açıkladı. Ayrıca, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Erciyes’in Türkiye için büyük bir değer olduğunu ve 15-16 Mart’ta ikinci kez düzenlenecek şampiyonada yer alacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) tanıtım toplantısı yapıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, burada konuşma yaptı.

Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) tanıtım toplantısı yapıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, burada konuşma yaptı.