DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Erciyes'te 15-16 Mart'ta yapılacak şampiyonaya 14 ülkeden 32 sporcu katılacak. Tanıtım toplantısı Kayseri'de yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:03
Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Erciyes’te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Tanıtıldı

Kayseri'nin Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart'ta düzenlenecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, bu yıl ikinci kez gerçekleşecek.

Tanıtım toplantısında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi'nin 17 tesis ve 3 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin her geçen gün arttığını vurguladı. Otellerdeki doluluk oranının %100’lere ulaştığını ifade eden Çiçek, "Geçen hafta Düsseldorf, Köln, Münih, Amsterdam ve Rotterdam’dan gelen seferlerle Erciyes farkını gösteriyor. Bu yıl özellikle Kapadokya ile beraber turizm yapalım anlayışı meyvelerini vermeye başladı. Malezya ve Endonezya’dan gelen ziyaretçi sayısındaki artış da gözlemleniyor," dedi.

Şampiyonanın Önemi

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan şampiyonanın, Erciyes'in tanınırlığını artırdığını hatırlatan Vali Çiçek, winter sports ile bölgenin potansiyelinin ortaya konduğunu ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes AŞ'nin kayak merkezinin uluslararası standartlarda hizmet vermesi için gereken tüm sertifikaları aldığını belirterek, Erciyes'in uluslararası müsabakalara ev sahipliğini artırdığını dile getirdi.

Büyükkılıç'ın Vurguları

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen misafirleri en iyi şekilde ağırladıklarını anlattı. Son günlerde yoğun yağan karın kayak merkezi için büyük bir avantaj sağladığını belirten Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi, 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Güvenilirlik sertifikalarıyla birlikte misafirlerimize daha iyi hizmet sunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Erciyes'in önümüzdeki sezonu termal turizmle birleştirmeyi planladıklarını ve mevcut jeotermal enerji kaynaklarının artırılacağını açıkladı. Ayrıca, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Erciyes’in Türkiye için büyük bir değer olduğunu ve 15-16 Mart’ta ikinci kez düzenlenecek şampiyonada yer alacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek Uluslararası...

Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) tanıtım toplantısı yapıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, burada konuşma yaptı.

Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek Uluslararası...

Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) tanıtım toplantısı yapıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 20 Yıl 7 Ay Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
2
Sırbistan'ın Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
3
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Münih Saldırısına İlişkin Açıklama
4
Netanyahu ve Rubio, 16 Şubat'ta Önemli Görüşme Gerçekleştirecek
5
Gaziantep'te Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı
6
Şanlıurfa'da Zorla Alıkonulan Kişiyi Darbeden 2 Zanlı Tutuklandı
7
Esenler'de Şehit İtfaiye Eri İçin Duygusal Tören

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor