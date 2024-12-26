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Erciyes'te Düşen Dağcı Kurtarıldı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayalıklardan düşen dağcı, ekiplerin başarılı müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:55
Erciyes'te Düşen Dağcı Kurtarıldı

Erciyes Dağı'nda Dağcı Düşmesi: Ayağı Kırıldı

Kayseri'nin gözde turistik noktalarından Erciyes Dağı'nda yaşanan talihsiz bir olay, dağcıların güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Bir dağcı, yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek ayağını kırdı.

Kurtarma Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Olay, L.B. isimli dağcının arkadaşıyla birlikte yaptığı yürüyüş sırasında meydana geldi. Dengesini kaybederek kayalıklardan düşen L.B.'nin durumu, arkadaşının ihbarı ile acil hizmet ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine UMKE, JAK, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Başarıyla Kurtarıldı

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda kurtarılan L.B., yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan dağcının sağlık durumu stabil olarak belirlendi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından...

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından...

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

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