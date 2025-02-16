Erciyes'te Kar Sanat ile Buluşuyor: Uluslararası Kar Heykel Festivali Başlıyor

Erciyes'te Sanatla Dolu Bir Hafta

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, 17-24 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Kayseri Erciyes AŞ'nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Sanatçılar Dünya Genelinden Geliyor

Festivale katılacak heykel sanatçıları arasında Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Belarus ve İran gibi ülkelerden gelen isimler de yer alıyor.

Heykeller Animasyon Karakterleri Olacak

Etkinlik süresince heykel sanatçıları, bir hafta boyunca 3 metre yüksekliğinde ve genişliğinde, 10 kar bloğundan animasyon karakterleri yapacak. Kayakseverler ve misafirler, Erciyes Tekir Kapı bölgesindeki kızak alanında bu sanatsal çalışmaları yerinde takip edebilecekler.

Büyükkılıç: "Sanat ve Kayak Bir Arada Olacak"

Festivalin alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, etkinliğe hazırlanan personele kolaylıklar diledi. Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: "Güvenli merkezde değişik etkinliklere zemin hazırlamak için misafirlerin hem görsel hem de kayak hizmetleri alma açısından zevklerine hitap etmeye çalışıyoruz. Bu festivalle birlikte kardan adam yapar gibi heykeller yapılacak ve şehrimizin simgelerini tanıtacak bir anlayışla prestijli sanatçılar burada çalışma yapacak. Pazartesi günü başlıyoruz; sonrasında eserlerimiz kayak sezonu süresince insanların beğenisine sunulacak."

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, 17-24 Şubat'ta Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, 17-24 Şubat'ta Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.