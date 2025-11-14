Erciyes’te Kar Yağışı: Dağ Beyaza Büründü

Erciyes Dağı'nda dün akşam başlayan ve sabaha dek süren kar yağışı, dağları beyaza bürüdü; kartpostallık görüntüler turizmcileri sevindirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:36
Kartpostallık Görüntüler Turizmcileri Sevindirdi

Erciyes Dağı, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te etkili olan yağış, dün akşam başlayıp sabah kadar devam etti. Oluşan beyaz örtü, dağda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Turizmciler ise kar yağışının bölge turizmine hareketlilik getireceğini belirterek sevinçlerini dile getirdi.

