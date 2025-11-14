Erciyes’te Kar Yağışı: Dağ Beyaza Büründü

Kartpostallık Görüntüler Turizmcileri Sevindirdi

Erciyes Dağı, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te etkili olan yağış, dün akşam başlayıp sabah kadar devam etti. Oluşan beyaz örtü, dağda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Turizmciler ise kar yağışının bölge turizmine hareketlilik getireceğini belirterek sevinçlerini dile getirdi.

