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Erciyes'te Meşaleli Yeni Yıl Kutlamasıyla Coşkulu Anlar

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen yeni yıl etkinliği, 1200 ziyaretçiyle meşaleli kayak şovu ve havai fişek gösterisiyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:57
Erciyes'te Meşaleli Yeni Yıl Kutlamasıyla Coşkulu Anlar

Erciyes Kayak Merkezi'nde Unutulmaz Bir Yeni Yıl Etkinliği

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes, yeni yılı muhteşem bir etkinlikle karşıladı. Etkinliğe katılan yerli ve yabancı toplam 1200 turist, Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen havai fişek gösterisini izleme fırsatı buldu. Ayrıca, meşaleli kayak şovuna katılarak keyifli anlar yaşadılar.

Kayak Severler Geceyi Renklendirdi

Birçok ziyaretçi, gece kayağının tadını çıkartırken, diğerleri yakılan ateşin etrafında toplanarak yeni yılı coşkuyla bekledi. Batuhan Sucu, köpeği Çakıl ile birlikte İstanbul'dan geldiğini belirterek, düzenlenen meşaleli kayak şovunun çok eğlenceli olduğunu ifade etti. Sucu, "Burası gerçekten çok güzel. Dağlar ve pistler harika. Herkesi bekliyoruz. Meşaleli kayak çok güzeldi. İnanılmaz bir tecrübeydi. Artık her yıl buradayız." şeklinde konuştu.

Erciyes, Kayak Tutkunlarının Gözdesi

Konya'dan gelen Sahure Nur Dede, normalde sporla alakası olmasa da kayak antrenörü olan eşiyle birlikte her yılbaşı Erciyes'e gelmeyi adet haline getirdiklerini açıkladı. Dede, "Gece kayağı çok güzel bir etkinlik. Güzel atmosfer oluyor. Meşalelerle aşağı inmek insana kendisini özel hissettiriyor. Erciyes çok güzel. Özellikle pistleri çok profesyonel. Başka yerlerde bu kadar pist olanağı sağlanmıyor." dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yeni yıl etkinliği düzenlendi. Etkinliğe...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yeni yıl etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan yerli ve yabancı yaklaşık 1200 turist, Erciyes A.Ş. tarafından organize edilen havai fişek gösterisini izledi, meşaleli kayak şovuna katıldı. Kimi ziyaretçiler gece kayağı yaparken, kimileri yakılan ateş etrafında toplanarak yeni yılı bekledi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yeni yıl etkinliği düzenlendi. Etkinliğe...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yeni yıl etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan yerli ve yabancı yaklaşık 1200 turist, Erciyes A.Ş. tarafından organize edilen havai fişek gösterisini izledi, meşaleli kayak şovuna katıldı. Kimi ziyaretçiler gece kayağı yaparken, kimileri yakılan ateş etrafında toplanarak yeni yılı bekledi.

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