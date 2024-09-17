Erciyes Tırmanışı: 100 Yıldır Sürdürülen Gelenek

Erciyes Dağı'na Tırmanış Geleneği 100 Yıldır Sürüyor

Kaysesi'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Erciyes Dağı, her yıl yüzlerce dağcının katılımıyla tırmanışlara ev sahipliği yapıyor. 1924 yılında Miralay Cemil Cahit Toydemir'in öncülüğünde başlatılan bu gelenek, günümüzde de devam ediyor.

Zirveye Ulaşmak İçin Yoğunlaşan Çalışmalar

Erciyes'in 3,917 rakımlı zirvesine tırmanmak için yıl boyunca yaklaşık 3 bin dağcı, profesyonel rehberlerin eşliğinde 12 kilometrelik zorlu arazide yürüyüş yapıyor. Tırmanışa katılanların konakladığı 2,800 rakımlı dağ evinden gece yarısı başlayan tırmanış ile katılımcılar, güneşin doğuşunu zirvede izleme fırsatı buluyor.

Katılımcıların Deneyimleri

Nevşehir'den tırmanışa katılan doktor Onur Aşık, zirveye çıkma hayalini babasıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Aşık, "Zirveye ulaşınca manzaranın yorgunluğa değdiğini gördüm. Türkiye'de dağcılığın zenginliğine dikkat çekmek istiyorum." diye ekledi.

İstanbul'dan gelen sağlık memuru Ali İhsan Taş ise, Erciyes'in zirvesine ulaşmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu ifade etti. Taş, "Miralay Cemil Cahit Toydemir'in başlattığı bu hareket, her dağcı için bir öncelik olmalı," dedi.

Erciyes Dağı'nın Önemi

Erciyes, dağcılık için önemli bir merkez olarak öne çıkarken, katılımcılara doğal güzelliklerin ve benzersiz manzaraların yanı sıra zorlu parkurlarda mücadele etme fırsatı sunuyor. Katılımcılar, zamanın nasıl geçtiğini hissetmeden, zirveye yapılan bu tırmanışın tadını çıkarıyorlar.

Kayseri'de 1924'te Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple başlattığı Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl yüzlerce dağcı tarafından sürdürülüyor. Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes'e tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Yıl boyunca hem bireysel hem de farklı gruplar halinde yaklaşık 3 bin dağcı, Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesine profesyonel rehberler eşliğinde 12 kilometrelik yolu geçerek tırmanıyor. Doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konakladıktan sonra akşam saatlerinde zorlu ve adrenalin dolu tırmanışlarına başlıyor. Katılımcılar, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde izliyor.

Kayseri'de 1924'te Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple başlattığı Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl yüzlerce dağcı tarafından sürdürülüyor. Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes'e tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Yıl boyunca hem bireysel hem de farklı gruplar halinde yaklaşık 3 bin dağcı, Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesine profesyonel rehberler eşliğinde 12 kilometrelik yolu geçerek tırmanıyor. Doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konakladıktan sonra akşam saatlerinde zorlu ve adrenalin dolu tırmanışlarına başlıyor. Katılımcılar, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde izliyor.

Kayseri'de 1924'te Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple başlattığı Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl yüzlerce dağcı tarafından sürdürülüyor. Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes'e tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Yıl boyunca hem bireysel hem de farklı gruplar halinde yaklaşık 3 bin dağcı, Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesine profesyonel rehberler eşliğinde 12 kilometrelik yolu geçerek tırmanıyor. Doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konakladıktan sonra akşam saatlerinde zorlu ve adrenalin dolu tırmanışlarına başlıyor. Katılımcılar, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde izliyor.

Kayseri'de 1924'te Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple başlattığı Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl yüzlerce dağcı tarafından sürdürülüyor. Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes'e tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Yıl boyunca hem bireysel hem de farklı gruplar halinde yaklaşık 3 bin dağcı, Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesine profesyonel rehberler eşliğinde 12 kilometrelik yolu geçerek tırmanıyor. Doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konakladıktan sonra akşam saatlerinde zorlu ve adrenalin dolu tırmanışlarına başlıyor. Katılımcılar, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde izliyor.

Kayseri'de 1924'te Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple başlattığı Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl yüzlerce dağcı tarafından sürdürülüyor. Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes'e tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Yıl boyunca hem bireysel hem de farklı gruplar halinde yaklaşık 3 bin dağcı, Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesine profesyonel rehberler eşliğinde 12 kilometrelik yolu geçerek tırmanıyor. Doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konakladıktan sonra akşam saatlerinde zorlu ve adrenalin dolu tırmanışlarına başlıyor. Katılımcılar, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde izliyor.

Kayseri'de 1924'te Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple başlattığı Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl yüzlerce dağcı tarafından sürdürülüyor. Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes'e tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Yıl boyunca hem bireysel hem de farklı gruplar halinde yaklaşık 3 bin dağcı, Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesine profesyonel rehberler eşliğinde 12 kilometrelik yolu geçerek tırmanıyor. Doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konakladıktan sonra akşam saatlerinde zorlu ve adrenalin dolu tırmanışlarına başlıyor. Katılımcılar, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde izliyor.

Kayseri'de 1924'te Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple başlattığı Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl yüzlerce dağcı tarafından sürdürülüyor. Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes'e tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Yıl boyunca hem bireysel hem de farklı gruplar halinde yaklaşık 3 bin dağcı, Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesine profesyonel rehberler eşliğinde 12 kilometrelik yolu geçerek tırmanıyor. Doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konakladıktan sonra akşam saatlerinde zorlu ve adrenalin dolu tırmanışlarına başlıyor. Katılımcılar, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde izliyor.

Kayseri'de 1924'te Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple başlattığı Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl yüzlerce dağcı tarafından sürdürülüyor. Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes'e tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Yıl boyunca hem bireysel hem de farklı gruplar halinde yaklaşık 3 bin dağcı, Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesine profesyonel rehberler eşliğinde 12 kilometrelik yolu geçerek tırmanıyor. Doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konakladıktan sonra akşam saatlerinde zorlu ve adrenalin dolu tırmanışlarına başlıyor. Katılımcılar, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde izliyor.

Kayseri'de 1924'te Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple başlattığı Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl yüzlerce dağcı tarafından sürdürülüyor. Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes'e tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Yıl boyunca hem bireysel hem de farklı gruplar halinde yaklaşık 3 bin dağcı, Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesine profesyonel rehberler eşliğinde 12 kilometrelik yolu geçerek tırmanıyor. Doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konakladıktan sonra akşam saatlerinde zorlu ve adrenalin dolu tırmanışlarına başlıyor. Katılımcılar, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde izliyor.