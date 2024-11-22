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Erciyes Üniversitesi, Düşük Voltajlı Radyasyon Dedektörü Üretti

Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen düşük voltajlı radyasyon dedektörleri, uzay ve savunma sanayisinde kullanılacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:37
Erciyes Üniversitesi, Düşük Voltajlı Radyasyon Dedektörü Üretti

Erciyes Üniversitesi'nde Yenilikçi Radyasyon Dedektörleri Geliştirildi

Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Tıraş, üniversitenin TÜBİTAK destekli projesi ile birçok alanda kullanılabilecek düşük voltajlı silikon tabanlı radyasyon dedektörlerinin üretildiğini açıkladı. Bu dedektörler, gama ışını ve nötron ölçümleri yapabilme kapasitesine sahiptir.

Enerji Verimliliği ile Dikkat Çekiyor

Doç. Dr. Emrah Tıraş, dedektörlerin düşük voltajda çalışmasının enerji tasarrufu sağladığını vurguladı. Projeleri 2 milyon TL destekle TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında yürütülmekte olup, bu çerçevede üretilen dedektörlerin boyutu 1 santimetreye 1 santimetre olarak tasarlanmıştır.

Ortak Çalışmalar ve Gelecek Hedefler

Proje, Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde başlatılmış olup, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) ile iş birliği yapılmaktadır. Tıraş, projenin NASA ile işbirliği çerçevesinde uluslararası ölçekteki projelere de entegre edileceği bilgisini verdi.

Kullanım Alanları ve Uygulamalar

Düşük voltajlı radyasyon dedektörleri, nükleer radyasyon ölçümlerinin yanı sıra, savunma sanayi ve uzay projeleri gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Ayrıca, uluslararası hızlandırıcı deneylerinde ve özellikle CERN ve Fermilab gibi merkezlerde de yer alma potansiyeline sahiptir.

Bu projede çalışmalarını sürdüren Nijeryalı araştırmacı Saleh Abubakar, radyasyon dedektörleri konusunda uzmanlık geliştirdiğini ve şu anda silikon tabanlı ince filmlerden dedektörler geliştirdiklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı bünyesinde laboratuvarları olan Erciyes Nötrino...

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı bünyesinde laboratuvarları olan Erciyes Nötrino Araştırma Grubu'nun TÜBİTAK destekli projesiyle savunma sanayinde, uzay teknolojilerinde, nükleer radyasyon ölçümleri gibi birçok alanda kullanılabilen ve gama ışını ile nötron ölçümleri yapabilen düşük voltajlı silikon tabanlı radyasyon dedektörleri (dozimetreleri) üretilmesi için çalışılıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı bünyesinde laboratuvarları olan Erciyes Nötrino...

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı bünyesinde laboratuvarları olan Erciyes Nötrino Araştırma Grubu'nun TÜBİTAK destekli projesiyle savunma sanayinde, uzay teknolojilerinde, nükleer radyasyon ölçümleri gibi birçok alanda kullanılabilen ve gama ışını ile nötron ölçümleri yapabilen düşük voltajlı silikon tabanlı radyasyon dedektörleri (dozimetreleri) üretilmesi için çalışılıyor.

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