Erciyes Üniversitesi’nin Nötrino Çalışması Nature’da: T2K ve NOvA Ortak Analizi

Erciyes Üniversitesi’nin Nötrino Çalışması Nature’da

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), yüksek enerji ve nötrino fiziği alanında uluslararası yankı uyandıran bir başarıya imza attı. Erciyes Nötrino Araştırma Grubu (ENRG) üyeleri, ABD’nin önde gelen parçacık fiziği merkezi Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) ile iş birliği içinde yürütülen NOvA deneyi kapsamında, bilim dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Nature dergisinde makale yayımladı.

Çalışmanın içeriği ve önemi

Söz konusu çalışma, "Joint Neutrino Oscillation Analysis from the T2K and NOvA Experiments" başlığını taşıyor. Japonya’daki T2K ve ABD’deki NOvA deneylerinin verilerini birleştiren makale, nötrino salınım parametreleri üzerine bugüne kadar yayımlanmış en keskin sonuçlardan bazılarını sunuyor. Nötrinolar, halk arasında "hayalet parçacıklar" olarak anılan; maddeden neredeyse etkilenmeden geçen, kütleli temel parçacıklardır. Bu çalışma, nötrinoların yolculuk sırasında nasıl kimlik değiştirdiğini inceleyerek bu parçacıkların özelliklerini yüksek doğrulukla ortaya koyuyor.

Bilimsel ve evrensel çıkarımlar

Ortaya konan kritik veriler, evrenin neden madde ağırlıklı olduğunu açıklamaya çalışan araştırmalar için büyük önem taşıyor. Özellikle madde-anti madde asimetrisinin kökenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatma potansiyeli, çalışmanın uluslararası alandaki etkisini artırıyor.

ERÜ’nün katkısı ve ödüllü iş birliği

Erciyes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emrah Tıraş, Dr. Saleh Abubakar ve Burcu Kirezli Özdemir’in yer aldığı bu başarı, tesadüf değil. Çalışma, ERÜ’nün Fermilab ile yıllardır sürdürdüğü iş birliğinin en somut ve yüksek bilimsel çıktısı olarak öne çıkıyor. Proje, 2022 yılında YÖK (Yükseköğretim Kurumu) tarafından "Uluslararası İş Birliği Ödülü" ile de taltif edilmişti.

Rektörün değerlendirmesi

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bu büyük başarı nedeniyle Erciyes Nötrino Araştırma Grubu üyelerini tebrik etti. Rektör Altun, üniversitenin bilimsel araştırmalarda uluslararası düzeyde etkinliğini artıracak projelere destek vermeye kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ); YÜKSEK ENERJİ VE NÖTRİNO FİZİĞİ ALANINDA DÜNYA ÇAPINDA YANKI UYANDIRAN BİR BİLİMSEL ÇALIŞMAYA İMZA ATARAK ULUSLARARASI BAŞARISINI PERÇİNLEDİ.