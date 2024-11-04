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Erdal Beşikçioğlu, SMA Hastası Efraim Efe İçin Tiyatroda

Erdal Beşikçioğlu, SMA hastası Efraim Efe için tiyatro sahnesinde yer aldı ve tüm gelirleri bağışladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:52
Erdal Beşikçioğlu, SMA Hastası Efraim Efe İçin Tiyatroda

Erdal Beşikçioğlu, Efraim Efe Bebek İçin Sahne Aldı

Etimesgut Belediyesi'nin başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, SMA Tip-1 hastası küçük Efraim Efe için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Beşikçioğlu, geçtiğimiz gün 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde ünlü yazar Gogol'ün kaleme aldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı tek kişilik oyununu sahneledi.

Bağışlanan Gelirler Efraim Efe İçin

Beşikçioğlu, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, SMA hastası çocuklara yardım etmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti. "Ben de evladımız için sahne aldığım oyunun tüm gelirlerini Efraim Efe'nin tedavisi için bağışlıyorum. İnşallah en kısa sürede tedavisi için gerekli destekler sağlanır ve Efraim bebek de sağlığına kavuşur. Tüm sanatçı dostlarımdan da bu dayanışmanın bir parçası olmasını ve az çok demeden katkı sağlamasını istiyorum,'" diyerek destek çağrısında bulundu.

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