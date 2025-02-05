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Erdal Eren: Depremlerin İkinci Yılında Dönüşüm İhtiyacı Acil

TMB Başkanı Eren, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde acıların unutulmaması ve dönüşüm sürecinin hızlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:37
Erdal Eren: Depremlerin İkinci Yılında Dönüşüm İhtiyacı Acil

Erdal Eren'den 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı Mesajı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatını kaybeden 53 binden fazla vatandaşın acısını hala yaşadıklarını ifade etti. Eren, "Yeni acılar yaşanmaması adına ihtiyaç duyulan dönüşüm için devlet tarafından arsa maliyetlerini düşürecek adımların atılması, finansman kolaylığı ve sektörün yaşadığı nitelikli ara eleman sıkıntısı ile ilgili köklü reformların yapılması beklenmektedir," dedi.

Afet Öncelikli Kentsel Dönüşüm Gereklidir

Eren, depremlerin ikinci yılına dair yayımladığı mesajında, afetzede vatandaşların yaşadığı acının tazeliğinin hala korunduğunu belirterek, afet öncelikli kentsel dönüşümün hızla gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve milyonlarca insanın evsiz kaldığı bu afetin yıl dönümünde, sektörün devletle iş birliği içinde deprem bölgesini yeniden inşa için çalışmalarını sürdüğünü vurguladı.

Güvenli Şehirler İçin Ortak Çalışma Vurgusu

Daha güvenli şehirlerin inşasının yalnızca inşaat sektörü için değil, tüm toplum için hayati bir sorumluluk olduğunu belirten Eren, "Depreme dirençli bir gelecek inşa etmek için sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket etmeliyiz. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle, daha güvenli ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek için birlikte çalışmalıyız," dedi.

Yeni Konut İhtiyacı ve Reform Talepleri

Eren, ülkemizde her yıl ortalama 800 bin ila 1 milyon yeni konut ihtiyacı olduğunu, deprem sonrası bu rakama ek olarak 650 bin yeni konut ihtiyacının doğduğunu vurguladı. Ayrıca, yaklaşık 6-7 milyon konutun risk taşıdığı ve yenilenmesi gerektiğini belirterek, afet odaklı dönüşümün ertelenemez bir gerçek olduğuna dikkat çekti. Yeni acılar yaşanmaması adına dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve gerekli reformların yapılması acil bir zorunluluk haline geldi.

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